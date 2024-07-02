تنسيق الجامعات.. معلومات عن كلية الهندسة جامعة حلوان

أعلنت جامعة حلوان للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى عن معلومات هامة عن كلية الهندسة كالتالى..

تعتبر كلية الهندسة من أقدم كليات الهندسة في مصر، حيث يرجع تاريخ الكلية لعام 1959 عندما تقدمت حكومة ألمانيا الغربية بعرض، لتعزيز العلاقات الثقافية والتعاون الفنى بينها وبين الحكومة المصرية، وبناء على هذا العرض وفى 2 ديسمبر عام 1960 تحرر فى مدينة بون اتفاق بين الحكومة المصرية وحكومة ألمانيا الغربية على تأسـيس معهد للهندسة فى حلوان باســم معهد القاهرة العالى للتكنولوجيا، وذلك لتخريج المهندسـين التطبيقين القادرين على الأعمال الصناعية والإدارية الحــكومية، ويمنح درجة البكالوريوس فى التخصصات الهندسية المختلفة، وطبقا للاتفاق المبرم كان على الجانب الألمانى تقديم الماكينات والمعدات وأجهزة الورش والمعامل اللازمة، للدراسة بالأقسام العلمية على أن تؤول ملكيتها للحكومة المصرية فور انتهاء فترة الانتداب، كما يقوم الجانب الألمانى بتدريب 50 أستاذا من مصر كل عام ولمدة 5 سنوات تدريبا خاصا.

وبمجرد الانتهاء من إنشاء غالبية المباني ومد الجانب الألماني بالمعدات وأجهزة الورش والمعامل، بدأت الدراسة بالمعهد خلال العام الدراسي 1963/1964.

وفى عام 1975 صدر قرار بإنشاء جامعة حلوان حيث انضم المعهد إلى جامعة حلوان كأحد كلياتها باسم كلية الهندسة والتكنولوجيا بحلوان لتشمل الجوانب المتعددة في الهندسة من مبادئ العمل النظرية، والقدرة على تصميم الانظمة الهندسية المختلفة، بالإضافة إلى الجانب العملي، وفي تطور أخير في عام 1996 تم تغيير مسمى الكلية إلى كلية الهندسة بحلوان.

وتهدف الكلية إلى إعداد خريج متميز قادر على المنافسة فى سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، وذلك من خلال تقديم مجموعة من البرامج الأكاديمية المتميزة التي تواكب المعايير الدولية وتحقق متطلبات الجودة في مختلف المجالات والتخصصات الهندسية.

وتتلخص رؤية الكلية في السعي نحو التطور المستدام في التعليم الهندسي والبحث العلمي محليا وإقليميا بما يحقق إنتاج واستثمار المعرفة، ورسالة الكلية هي أن كلية الهندسة بجامعة حلوان مؤسسة تعليمية بحثية تهدف إلى إعداد خريج متميز قادر على المنافسة فى سوق العمل المحلى والإقليمي، وذلك من خلال تقديم خدمات تعليمية ذكية ومطورة تواكب معايير الجودة في مجال العلوم الهندسية وإجراء أبحاث ودراسات علمية متميزة تساهم في التطوير والنهوض بالمجتمع.

وتتمثل الغايات الاستراتيجية للكلية فى تطوير منظومة تعليم وتعلم ذكية تدعم إنتاج واستثمار المعرفة، وتطوير منظومة البحث العلمي والابتكار، وتعزيز وتطوير المشاركة المجتمعية، بجانب تطوير البنية التحتية والمعلوماتية بالكلية، وتطوير الأداء الإداري والمالي للكلية.

وتضم الكلية العديد من الأقسام العلمية وهم خمسة أقسام علمية يتم من خلالها تقديم مجموعة من البرامج الأكاديمية المتميزة بمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا في مختلف المجالات والتخصصات الهندسية التي تواكب المعايير الدولية ومتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي : قسم هندسة الالكترونيات والاتصالات، قسم هندسة القوى والآلات الكهربائية، قسم الهندسة الميكانيكية، قسم الهندسة الحيوية الطبية، قسم هندسة الحاسبات والنظم.

كما تقدم الكلية البرامج الأكاديمية فى برامج مرحلة البكالوريوس، وتقدم كلية الهندسة بجامعة حلوان تسعة برامج أكاديمية بمرحلة البكالوريوس والتي تمنح درجة بكالوريوس العلوم فى الهندسة بمختلف المجالات والتخصصات الهندسية كالتالي:

أولاً: البرامج بنظام الساعات المعتمدة:

برنامج هندسة الاتصالات والمعلومات (برنامج بالاشتراك مع جامعة يونينتونو الايطالية - يحصل خريج البرنامج على شهادة من جامعة يونينتونو الايطالية المعتمدة من الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى شهادة جامعة حلوان).

برنامج هندسة القوى والوقاية الكهربية.

ثانياً: البرامج التقليدية بنظام الفصلين الدراسيين:

برنامج هندسة الالكترونيات والاتصالات، برنامج هندسة القوى والآلات الكهربية، برنامج هندسة الإنتاج، برنامج الهندسة الصناعية، برنامج هندسة الميكاترونيات، برنامج الهندسة الحيوية الطبية، برنامج هندسة الحاسبات والنظم.

وتقدم الأقسام العلمية بكلية الهندسة بجامعة حلوان العديد من البرامج الأكاديمية بمرحلة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة والتي تمنح أربع درجات علمية وهم دبلوم الدراسات العليا في الهندسة، درجة الماجستير في الهندسة، درجة ماجستير العلوم فى الهندسة ودرجة دكتوراه الفلسفة في العلوم الهندسية.

أولا: دبلوم الدراسات العليا في الهندسة في أحد التخصصات التالية

قسم هندسة الالكترونيات والاتصالات والحاسبات

• هندسة الالكترونيات

• هندسة الأجهزة و القياسات الإلكترونية

• هندسة شبكات الاتصالات

• هندسة الاتصالات الرقمية

• هندسة الاتصالات الضوئية

• هندسة الحاسبات

قسم هندسة القوى والآلات الكهربائية

• هندسة الالات الكهربية

• آلات النقل الكهربي

• هندسة إلكترونيات قوى الكهربائية

• هندسة القوى الكهربائية

• هندسة التحكم في القوى الكهربائية

• هندسة الوقاية الكهربائية

• هندسة الجهد العالي

• هندسة الطاقة الجديدة والمتجددة

• هندسة التحكم الآلي

• هندسة التركيبات الكهربائية

قسم الهندسة الميكانيكية

• هندسة الميكاترونيات

• التصميم والتصنيع بالحاسب

• تكنولوجيا المواد

• هندسة الجودة

• هندسة المشروعات

• الأتمتة

قسم الهندسة الحيوية الطبية

• هندسة حيوية طبية

ثانيا: درجة الماجستير في الهندسة وهي درجة منتهية ولا تسمح للحاصلين عليها بدراسة درجة الدكتوراة



ثالثا: درجة ماجستير العلوم فى الهندسة في أحد التخصصات التالية

قسم هندسة الالكترونيات والاتصالات والحاسبات

• هندسة الالكترونيات

• هندسة الاتصالات

• هندسة الحاسبات

قسم هندسة القوى والآلات الكهربائية

• هندسة الالات الكهربية

• هندسة القوى الكهربية

• هندسة إلكترونيات قوى

• هندسة التحكم

• هندسة الوقاية الكهربائية

• هندسة الجهد العالي

قسم الهندسة الميكانيكية

• هندسة الميكاترونيات

• هندسة الإنتاج

• الهندسة الصناعية

• تكنولوجيا المواد

قسم الهندسة الحيوية الطبية

• هندسة حيوية طبية

الدراسات البينية

• هندسة الشبكات الكهربية الذكية

• هندسة التحكم في العمليات الصناعية

• هندسة البيئة

رابعا: درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم الهندسية في أحد التخصصات التالية

قسم هندسة الألكترونيات والأتصالات والحاسبات

• هندسة الالكترونيات

• هندسة الاتصالات

• هندسة الحاسبات

قسم هندسة القوى والآلات الكهربائية

• هندسة الالات الكهربية

• هندسة القوى الكهربية

• هندسة إلكترونيات قوى

• هندسة التحكم

• هندسة الوقاية الكهربائية

• هندسة الجهد العالي

قسم الهندسة الميكانيكية

• هندسة الميكاترونيات

• هندسة الإنتاج

• الهندسة الصناعية

• تكنولوجيا المواد

قسم الهندسة الحيوية الطبية

• هندسة حيوية طبية

المجلس العلمي للدراسات البينية

• هندسة البيئة.