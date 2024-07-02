رغم الاعتراض.. بيراميدز يخوض ما تبقى من لقاء سموحة اليوم

الثلاثاء 02/يوليو/2024 - 12:50 م

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، ما تبقى من مباراته أمام سموحة في الجولة الـ 28 من مسابقة الدوري الممتاز، في الثامنة من مساء اليوم على ملعب برج العرب.

وعلي الرغم من اعتراض نادي بيراميدز من خلال البيان الذي أصدره مساء أمس على قرارات لجنة رابطة الأندية المحترفة، بإعادة الشوط الثاني فقط من اللقاء، إلا أنه سيلتزم بقرار الرابطة بخوض اللقاء.

وكان البيان تضمن :"يبدي نادي اندهاشه من القرار الغريب والمخالف لجميع اللوائح من جانب رابطة الأندية المصرية المحترفة، باستكمال ما تبقى من مباراة الفريق أمام سموحة، بنفس الظروف القائمة خلال المباراة التي تم إلغائها بقرار من الرابطة سلفا، وما زاد التعجب من القرار، أنه تم إرساله والإعلان عنه رسميا قبل موعد اللقاء بـ24 ساعة فقط!".

وتابع نادي بيراميدز: "فوجئنا قبل ساعات قليلة عند منتصف الليل، وفي يوم عطلة ٣٠ يونيو في البلاد، بقرار لجنة المسابقات، وتطالبنا فيه رابطة الأندية بأن نسافر إلى مدينة أخرى لمواجهة منافس مختلف تماماً، وتحضيرات مختلفة، قبل 24 ساعة فقط من الموعد المحدد للمباراة، ويبدو أن اتخاذ مثل هذا القرار يشير إلى عدم إدراك أو فهم لأبسط أساسيات الرياضة وصحة اللاعبين وإعدادهم نفسيا وبدنيا والحفاظ على سلامتهم، بعدما قرروا من تلقاء نفسهم في وقت متأخر سفر الفريق إلى مدينة أخرى تبعد ٢٠٠ كم عن القاهرة، لخوض لقاء أمام فريق آخر في ظروف مختلفة، دون مراعاة للأعمال التنظيمية واللوجيستية من وسائل نقل وحجز فنادق وملاعب تدريب ووسائل استشفاء وتجهيزات غذائية وطبية وأمنية يتم تجهيزها مسبقا، وهو ما يؤثر بالسلب على كافة الاستعدادات الطبيعية لأي مباراة".