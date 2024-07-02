ثانوية عامة 2024.. آراء طلاب المنيا في امتحان اللغة الإنجليزية

انتهى طلاب الثانوية المقيدون بالشعبتين العلمية والأدبية، من أداء امتحان الإنجليزي للصف الثالث الثانوي 2024، وأبدى الطلاب آرائهم في امتحان الإنجليزي للصف الثالث الثانوي المنعقد صباح اليوم.

أعرب الطلاب عن سعادتهم من امتحان الإنجليزي للصف الثالث الثانوي 2024، الذي جاء فى مستوي الطالب المتوسط، موضحين أن أسئلة امتحان الإنجليزي للصف الثالث الثانوي 2024 كانت سهلة ومباشرة وواضحة، مثل ما جاء فى المواصفات الفنية لـ امتحانات الثانوية العامة المعلنة.

وأوضح الطلاب أنه كان هناك بعض الأسئلة بـ امتحان الإنجليزي للصف الثالث الثانوي 2024 التى تقيس نسبة تميز الطالب، والتى تميز الطالب المتميز من الطالب العادي، وذلك طبقاً للمواصفات الفنية لـ امتحان الإنجليزي للصف الثالث الثانوي 2024.

ومن الأسئلة التى جاء تميز مستوي الطالب بـ امتحان الإنجليزي للصف الثالث الثانوي 2024 سؤال القطعة، إذ جاءت بعض الكلمات الصعبة فى القطعة بـ امتحان الإنجليزي للصف الثالث الثانوي 2024.

ويؤدى اليوم 37 ألفا و432 طالبًا وطالبة بشهادة الثانوية العامة امتحاناتهم، غدًا الثلاثاء بمحافظة المنيا، امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى «انجليزي- فرنسي- ألماني» حيث تم تخصيص 100 لجنة على مستوى جميع المراكز، يؤدي من خلالها الطلاب امتحانات الثانوية العامة

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الامتحان يتضمن 37 سؤالا منها 34 سؤال اختيار من متعدد يتم الإجابة عنها في كراسة البابل شيت و3 أسئلة مقالية يتم الإجابة عنها في ورقة الأسئلة المقالية، مضيفة أن المادة من 50 درجة، بينما درجة النجاح هي 25 درجة، مضيفة أن الأسئلة ستكون وفق المواصفة الفنية وتراعى المستويات المعرفية للطلاب ومتدرجة من حيث الصعوبة كما أن هناك أسئلة مخصصة للطالب التميز.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أطلقت الاثنين 10 يونيو 2024، ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2024، بامتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، وأدى الطلاب امتحانات المواد غير المضافة للمجموع حتى يوم الأربعاء 12 يونيو، بينما بدأت امتحانات المواد الأساسية يوم السبت الموافق 22 يونيو عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، وتستمر حتى 20 يوليو 2024.

وأكدت الوزارة عدة نقاط من بينها تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 في الساعة التاسعة صباحًا، ويُسمح للطالب بالتأخير عن موعد بدء الامتحان 15 دقيقة فقط، مع إمكانية تقديم عذر مقبول لرئيس اللجنة، وتبلغ مدة امتحان المواد غير المضافة للمجموع ساعة ونصف، بينما تبلغ مدة امتحان المواد الأساسية 3 ساعات أو ساعتين فقط حسب المادة.

جدول امتحانات الشهادة الثانوية العامة 2024

المواد غير المضافة للمجموع

. 10 يونيو: التربية الدينية والتربية الوطنية

. 12 يونيو: الاقتصاد والإحصاء.

المواد الدراسية الأساسية:

22 يونيو: اللغة العربية

25 يونيو: اللغة الأجنبية الثانية

29 يونيو: الفيزياء (علمي) / التاريخ (أدبي)

2 يوليو: اللغة الأجنبية الأولى

6 يوليو: الكيمياء، الجغرافيا

10 يوليو: الجيولوجيا والعلوم البيئية (علمي علوم) / الجبر والهندسة الفراغية (علمي رياضة) / علم النفس والاجتماع (أدبي)

13 يوليو: التفاضل والتكامل (علمي رياضة)

17 يوليو: الأحياء (علمي علوم) / الاستاتيكا (علمي رياضة) / الفلسفة والمنطق (أدبي)

20 يوليو: الديناميكا (علمي رياضة).

ويمكن لطلاب الشهادة الثانوية العامة 2024 الاطلاع على جدول الامتحانات على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم.

جدير بالذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة 2024 قد بلغ 745 ألف طالب وطالبة، موزعين على 1981 لجنة سير في جميع أنحاء الجمهورية.