أبرزها المانجو والأرز.. أطعمة تساعد على إنقاص الوزن

يسعى الغالبية إلى خسارة الوزن والحفاظ على صحة جيدة، وتعتبرنوعية الغذاء هي العامل الأساسي لتحقيق وزن مثالي والحصول على جسد رشيق ومتناسق، لذلك هناك اعتقادات خاطئة قد تسبب الإحباط والتسرع في التخلي عن نمط حياة صحي، والتي تتمثل في تجنب بعض الأطعمة بشكل كامل أثناء محاولة فقدان الوزن، وتقدم لكم “البوابة نيوز” أطعمة تساعد على انقاص الوزن وتعطي شعورًا بالشبع لفترات طويلة كما تحتوى على قيمة غذائية عالية، بحسب ما نشره موقع "news18"، فمن خلال التوازن والاعتدال، يمكن لهذه الأطعمة أن تكون جزءًا مهمًا من نظام غذائي صحي يساعد في تحقيق أهداف فقدان الوزن، ويجب التفريق بين الحقائق الغذائية والأوهام الشائعة لضمان اتخاذ القرارات الغذائية الصحيحة والدائمة.

المانجو

هذه الفاكهة هي المفضلة والشهيرة لدى الجميع خلال فصل الصيف، ولكن يتم تجنبها بسبب السعرات الحرارية التي قد تحتوي عليها، ولكنها غنية بالفيتامينات والألياف، وتساعد في الهضم، كما تساعد في التحكم في مستويات السكر في الدم.

السمن

السمن، على الرغم من احتوائه على نسبة عالية من الدهون، يمكن أن يكون مفيدًا عند تناوله بشكل معتدل، فهي تحتوي على أحماض دهنية تعزز عملية الأيض وتساعد في تحفيز فقدان الوزن، ويجب عدم الإفراط لتجنب الإصابة بارتفاع مستويات الكولسيترول في الدم.

الأرز الأبيض

غالبًا ما يتم تشخيصه خطأً على أنه يزيد الوزن، لكنه في الواقع يوفر الطاقة دون احتوائه على دهون خطيرة عند تناوله باعتدال، لذلك من المفيد الجمع بين الأرز الأبيض والخضراوات أو البروتينات الخالية من الدهون للحصول على وجبة متوازنة.

البطاطس

البطاطس، رغم اعتقاد البعض بأنها تزيد الوزن، إلا أنها تحتوي على البوتاسيوم والألياف التي تعزز الصحة، خاصة عند تناولها مسلوقة، ومن المهم تجنب القلي العميق للحفاظ على فوائدها الغذائية.

الموز

لا يعتبر الموز مجرد فاكهة لتناولها في وجبة الإفطار؛ فهو غني بالطاقة والبوتاسيوم والفيتامينات التي تساعد على الهضم ووظائف العضلات، ويمكن لأولئك الذين يمارسون رياضة مكثفة الاستفادة كثيرًا من هذه الفاكهة.

الحمص

يحتوي الحمص على نسبة عالية من البروتين والألياف، مما يجعلك تشعر بالشبع لفترة طويلة ويحافظ على استقرار نسبة السكر في الدم، ويساعدك هذا بشكل فعال على إنقاص الوزن.