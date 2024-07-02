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الثلاثاء 02 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"بيطري المنوفية": ضبط 2 طن ونصف لحوم وأسماك فاسدة

جانب من الحملات
جانب من الحملات
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تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، جهود مديرية الطب البيطري في شن الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحلات العامة وأماكن بيع وتصنيع منتجات اللحوم والأسماك بنطاق مراكز ومدن وقرى المحافظة.

وأفاد الدكتور رفعت حماد مدير مديرية الطب البيطري بقيام إدارة الصحة العامة والمجازر برئاسة الدكتور هاني شمس الدين وبالتنسيق التام مع رؤساء الوحدات المحلية بشن حملات مكبرة على الأسواق والمحال والمطاعم.

وأسفرت الحملات عن تحرير (35) محضر وضبط ما يقرب من 2 طن ونصف لحوم وأسماك ودواجن وكبدة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وذلك خلال الفترة من 26 مايو وحتى 23 يونيه ، مؤكداً على أنه تم مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها في هذا الشأن.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة الاستمرار في التنسيق التام مع مديريات الطب البيطري والصحة والتموين بمتابعة الحالة العامة للأسواق يومياً لضبط السلع الفاسدة ومنتهية الصلاحية والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة حيال المخالفين تحقيقاً للصالح العام.

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