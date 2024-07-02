بالصور.. رئيس جامعة الأقصر يشهد حفل تخرج طلاب كلية الفنون

نظمت كلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر، اليوم الثلاثاء، حفل تخرج طلاب كلية الفنون الجميلة لعام 2023-2024، بحضور الدكتور حمدى محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، والدكتور أحمد محيي عميد كلية الفنون الجميلة، ووكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس، وأولياء أمور الطلاب.

وخلال الحفل، هنأ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة، الطلاب والطالبات بالتخرج، معربا عن سعادته برؤية طلاب الجامعة يرتدون وشاح التخرج في يوم لن يتكرر في حياتهم فهو ختام لمرحلة تعليمية وبداية للحياة العملية، فيوم التخرج هو اللحظة الأسمى في حياة طالب العلم، حيث يرى ثمار جهده وتعبه خلال الفترة الماضية، وأنه حقق الأماني المطلوبة وتكللت بالنجاح.

كما هنأ الدكتور أحمد محي عميد كلية الفنون الجميلة، الطلاب بتخرجهم داعيا إياهم الي مواصلة الجد والاجتهاد ونشر الذوق الفني في المجتمع ومشاركة بلادهم ثمرة جهودهم على مدار سنوات ماضية وتطبيق ما درسوه من فنون راقية ومشاركتها في أعمال إبداعية مفيدة للوطن، والاستمرار في تنمية مهارات الإبداع والتفكير والتخيل ونشر قيم الفن والجمال لينعكس فنهم على مجتمعاتهم لأن الفن رسالة تعبر عن الأفكار والمشاعر.

افتتاح معرض مشاريع التخرج لطلاب الفرقة الرابعة

وكانت كلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر، قد شهدت أمس الاثنين، افتتاح معرض مشاريع التخرج لطلاب الفرقة الرابعة، بحضور الدكتور حمدى محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر والدكتور أحمد محيى حمزة عميد كلية الفنون الجميلة ، وذلك بإشراف الدكتور أحمد حمدى عبدالحارس وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وكلا من الدكتور يوسف محمود، الدكتورة مروة عزت، الدكتورة جهاد شريت، رؤساء الأقسام العلمية.

وأنهى طلاب الكلية مشاريع التخرج للدفعة رقم 24 للعام الأكاديمى 2023 /2024 حيث جاءت مشاريع التخرج فى ضوء رؤى الدولة المدنية متمثلة فى رئاسة مجلس الوزراء، من خلال الاهتمام بمشروع " الهوية البصرية " والذى يتبناه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكانت الأقصر محطة الانطلاق الأولى لهذا المشروع.

وتفقد الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، والدكتور أحمد محيي حمزة، عميد كلية الفنون الجميلة، أعمال مشروعات التخرج لطلاب الكلية، بحضور الدكتور أحمد حمدي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة جهاد شريت رئيس قسم الديكور بالكلية.

وخلال جولته، استمع رئيس الجامعة من الطلبة شرحًا عن تفاصيل مشروعاتهم التي تعكس مدى اجتهادهم خلال سنوات الدراسة في مختلف التخصصات.

وأثنى الدكتور حمدي حسين على الأعمال الإبداعية لطلاب كلية الفنون، مؤكدًا انها نتاج سنوات من الجد والاجتهاد، وتميزت بتنوعها بإنتاج تصاميم تعكس الذوق الفني الرفيع لموهوبي الكلية.

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