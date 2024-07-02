آخر مستجدات تشكيل الحكومة الجديدة وحركة المحافظين قبل أداء اليمين غدا

أكد مصدر حكومى مطلع أن الحكومة الجديدة تؤدى اليمين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي غدا بمقر رئاسة الجمهورية.

وأكد المصدر أن التغيير الوزاري يشمل عددا كبيرا من الحقائب الوزارية والمحافظين.

وشدد المصدر أن التغيير الوزاري شامل وشهد دمج وزارات واستحداث وزارات أخري، في إطار توجيه الرئيس السيسي بتغيير سياسات الحكومة لمواكبة التحديات التى تواجه الدولة.

وتابع المصدر أن الحكومة الجديدة ستعمل وفقا لبرنامج محدد، يراعي ترتيب الأولويات، وفي مقدمتها تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والإصلاح الهيكلي للاقتصاد وتشجيع الاستثمار.

وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور مصطفي مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية.

وتضمنت تكليفات الرئيس للدكتور مصطفي مدبولي، وضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.