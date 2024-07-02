القاصد يتابع سير العمل بجامعة المنوفية الأهلية

أجرى الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية والمكلف بتسيير أعمال جامعة المنوفية الأهلية، زيارة تفقدية لجامعة المنوفية الأهلية، وكان في استقباله الدكتورة نانسي أسعد، المشرف الأكاديمي لجامعة المنوفية الأهلية، والدكتور إبراهيم هاشم، عميد القطاع الهندسي، والدكتور أشرف بلبع، عميد القطاع الطبي، والمحاسب محمد سعيد، أمين عام الجامعة، بالإضافة إلى مديري ومنسقي البرامج.

شملت الزيارة متابعة سير العمل في الجامعة، حيث تفقد القاصد إدارة شؤون التعليم لمتابعة تقديم الطلاب للالتحاق بالجامعة، واستعرض التقارير المتعلقة بأعداد الطلاب المسجلين وفعاليات دورة التربية العسكرية التي بدأت في مستهل الأسبوع الحالي وتستمر لمدة أسبوعين.

وأشاد القاصد بانتظام العمل في الجامعة وسرعة إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني في معظم الكليات، حيث جرى الانتهاء من إعلان كافة النتائج.

خلال الزيارة، التقى رئيس الجامعة بعمداء القطاعات ومديري ومنسقي البرامج، وأكد على أهمية الاستعداد للمرحلة القادمة لقبول الطلاب الجدد عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة، والالتزام بقواعد التنسيق التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

شدد القاصد على تعاون فريق العمل لتحقيق أهداف الجامعة وخطتها الطموحة لافتتاح برامج تعليمية متميزة وفق رؤية القيادة السياسية واستراتيجية تطوير التعليم العالي.

كما تابع الاستعدادات لبدء الفصل الدراسي الصيفي، مشدداً على أهمية تواجد جميع المنسقين والمساعدين على مدار الساعة لضمان انتظام العمل.

قدمت الدكتورة نانسي أسعد الشكر لرئيس الجامعة على دعمه الكامل ومتابعته المستمرة لسير العمل في الجامعة.

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