تعرف على أولويات برنامج الحكومة الجديدة قبل أداء اليمين أمام السيسي غدا

أكد مصدر حكومى مطلع أن الحكومة الجديدة ستعمل وفقا لبرنامج محدد يراعي ترتيب الأولويات وفي مقدمتها تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والإصلاح الهيكلي للاقتصاد وتشجيع الاستثمار.

وأوضح المصدر، أن الحكومة الجديدة ستؤدى اليمين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي غدا الاربعاء بمقر رئاسية الجمهورية.

وأكد المصدر أن التغير يشمل عددا كبير من التغير من الحقائب الوزارية والمحافظيين.

وشدد المصدر على أن التغير الوزاري شامل وشهد دمج وزرات واستحداث وزرات أخري في إطار توجيه الرئيس السيسي بتغير السياسات الحكومة لمواكبة التحديات التى تواجه الدولة.

وفي السياق أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 253 لسنة 2024 بتعيين المستشار أحمد عبد الحميد حسن عبود، رئيسًا لمجلس الدولة، اعتبارًا 1-7-2024.

كما أصدر الرئيس السيسى، القرار رقم 254 لسنة 2024 بتعيين المستشار عبد الراضى أحمد صديق سليمان، رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية، اعتبارًا من تاريخ 1-7-

