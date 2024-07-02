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الثلاثاء 02 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الرئيس الصومالي ينفي وجود أي محادثات مع الميليشيات الإرهابية

الرئيس الصومالي
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود
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نفى الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، وجود أي محادثات بين الحكومة الفيدرالية والمليشيات الإرهابية.
وذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، اليوم الثلاثاء، أن ذلك جاء خلال خطاب ألقاه الرئيس الصومالي بمناسبة إحياء ذكرى الاستقلال الـ64 للبلاد.
وقال الرئيس الصومالي: "لا توجد مفاوضات مع المليشيات الإرهابية وعلى الشعب الصومالي أن يطمئن لن تفتح الحكومة باب المحادثات ولا صحة لهذه المعلومات التي يتم تدولها".
يأتي تصريح الرئيس الصومالي بعد أن ترددت أنباء حول خطة لإجراء مفاوضات مع المليشيات الإرهابية.
 

الرئيس الصومالي المليشيات الإرهابية