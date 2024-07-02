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الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الحكومة الجديدة.. تغيير شامل بدمج وزارات واستحداث أخرى

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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أكد مصدر حكومي مطلع أن الحكومة الجديدة تؤدى اليمين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي غدا بمقر رئاسة الجمهورية.

وأكد المصدر أن التغيير يشمل عددا كبيرا من الحقائب الوزارية والمحافظين.

وشدد المصدر أن التغيير الوزاري شامل وشهد دمج وزارات واستحداث وزارات أخري، في إطار توجيه الرئيس السيسي، بتغيير سياسات الحكومة لمواكبة التحديات التى تواجه الدولة.

وفي السياق أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 253 لسنة 2024 بتعيين المستشار أحمد عبد الحميد حسن عبود، رئيسًا لمجلس الدولة، اعتبارًا 1-7-2024.

كما أصدر الرئيس السيسى، القرار رقم 254 لسنة 2024 بتعيين المستشار عبد الراضى أحمد صديق سليمان، رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية، اعتبارًا من تاريخ 1-7-2024.

 

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