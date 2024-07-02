صحة المنوفية: الكشف على 507 حالات ضمن مبادرة تطوير الرعاية الأولية

قدمت فرق الطوارئ والزيارات المنزلية التابعة لمديرية الصحة بالمنوفية، خدمات الكشف الطبي ضمن مبادرة تطوير الرعاية الأولية خلال أيام العطلات والمبادرات الرئاسية، بإشراف الدكتورة إيمان زهران، مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية ومنسق عام المبادرات الرئاسية بالمنوفية، تم الكشف الطبي على 507 حالة من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة أثناء الاحتفال بذكرى 30 يونيو. شملت هذه الخدمات:

وتم إجراء الكشف الطبي والفحوصات من قبل الطبيب البشرى على 114 حالة وطبيب الأسنان على 47 حالة.

كما تم تقديم خدمات المبادرات الرئاسية لأهالي المحافظة من كبار السن( فوق ٦٥ عاما) ، وكذاك ذوي الهمم ، عن طريق تفعيل الزيارات المنزلية لتلك الفئات وشملت برنامج رعاية المسنين الذى تضمن كشف طبي، فحص معملي، تقييم نفسي، تغذوي، وإدراكي.



تقييم أمراض اللثة والأسنان، التوعية والتثقيف الصحى، خدمات مبادرة الاعتلال الكلوي والأمراض المزمنة، الكشف المبكر عن الأورام السرطانية، دعم صحة المرأة، تقييم المخاطر القلبية وتحويل الحالات التي تحتاج إلى مستوى ثانوي من الرعاية الطبية، التوعية بآثار التغيرات المناخية، الوقاية من ضربات الشمس، وطرق الوقاية من خطر السقوط.

تأتي هذه الجهود في إطار تحسين وتطوير خدمات الرعاية الصحية وتقديم الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجاً في المحافظة.