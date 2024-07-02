في دورته الـ 17.. مهرجان المسرح المصري يكرم الفنان عزت زين

يكرم المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان محمد رياض خلال حفل افتتاح دورته السابعة عشرة، الفنان عزت زين؛ وذلك تقديرًا لمسيرته المسرحية بشكل خاص، والفنية بشكل عام كممثل وكمخرج مسرحي من رواد مسرح الثقافة الجماهيرية .

الفنان عزت زين من مواليد شهر يوليو عام 1958م بمحافظة الفيوم، وعشق فن المسرح من خلال والده الفنان المسرحي متعدد الموهبة وقد بدأ أولي تجاربه المسرحية وهو في سن السابعة واستمر حبه وممارسته للمسرح خلال جميع المراحل التعليمية المختلفة، ومارس المسرح أيضا في الأندية، ومراكز الشباب ثم في الثقافة الجماهيرية، والتي تم اعتماده فيها كمخرج بداية من عام ١٩٨٤، حيث اخرج بها قرابة الاربعين مسرحية، ومن أبرزها : اثنين في قفة ؛ مقتل القمر الجنوبي من إعداده عن الأعمال الكاملة للشاعر امل دنقل ، كما قدم "القبض علي طريف الحادي "لممدوح عدوان، و"عائلة توت" و"قضية ظل الحمار" و"رابعة العدوية" و"حفلة علي الخازوق" وغيرها، فقد تنوعت أعماله ما بين المسرح المصري والعربي والعالمي.

الفنان عزت زين أسس فرقة مسرح جامعة الفيوم، وشارك من خلالها في معظم المهرجانات التي نظمتها الجامعة، كما سعي من خلال جمعية (نادي المسرح المصري) الذي أسس لها فرعا بالفيوم إلي مسرح مستقل له جماليات ومنحي تجريبي، وبرغم كل تجاربه الإخراجية في المسرح لم يتوقف عن التمثيل طوال مسيرته الفنية؛ إلا ان دوره الذي قدمه في مسرحية "قواعد العشق الاربعون " فتح الباب واسعا له للمشاركة في عشرات الأعمال التليفزيونية والسينمائية، بعدما شاهده صناع تلك الأعمال.

وقال عنه المخرج محمد فاضل: عزت زين مبدع تأخر ظهوره لكنه عندما أتيحت له الفرص ظهر "أستاذا".

يقام مهرجان المسرح المصري برعاية ودعم من وزارة الثقافة، وتحمل دورة هذا العام من عمر المهرجان اسم سيدة المسرح العربي الفنانة سميحة أيوب.

وتتكون اللجنة لهذا المهرجان من الفنان محمد رياض ( رئيسا ) والفنان ياسر صادق ( مديرا للمهرجان ) وأعضاء اللجنة هم : الناقدتان علا الشافعي وعبلة الرويني، الكاتب مدحت العدل، الكاتب وليد يوسف، الفنان نضال الشافعي، المخرج اسلام امام، بالإضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم، وهم المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، والدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والدكتور أحمد بهي الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب والمحاسب عمرو البسيوني رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة، والفنان إيهاب فهمي رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح، ومنسق عام المهرجان ماجدة عبد العليم، وينطلق المهرجان خلال الفترة من يوم 15 يوليو حتى 30 يوليو الجاري.

