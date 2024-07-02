انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي السنوي التاسع بـ "طب عين شمس"

افتتح محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس فعاليات المؤتمر العلمي السنوي التاسع لقسم الأشعة التشخيصية والتداخلية والتصوير الجزئي بكلية الطب جامعة عين شمس، تحت عنوان " تطور البحث العلمى والتطورات التقنية وتأثيرها على تطور علم الأشعة التشخيصية والتداخلية"، بحضور طارق يوسف المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، محمد أبو الهدى أستاذ الأشعة التشخيصية ورئيس المؤتمر، و آني نصر رئيس القسم.

أعرب ضياء فى كلمته عن فخره واعتزازه بقسم الأشعة التشخيصية والتداخلية بجامعة عين شمس، مؤكداً دور الجامعة الرائد فى دعم البحث العلمى والتطور الطبى المستمر مدفوعًا بالأبحاث الرائدة خلال السنوات الأخيرة لتحقيق الخدمة الطبية والمجتمعية بشكل دقيق ومتخصص لكافة المرضى وبصفة خاصة غير القادرين.

كما وجه بضرورة إعداد جيل قادم من أطباء الأشعة يواكب التطورات التكنولوجية، ويحرص على الاعتبارات الأخلاقية، مثل خصوصية البيانات لتحقيق التميز في البحث ورعاية المرضى.

وأشاد بدور الشركات الداعمة للأبحاث الطبية وتعاونها الدائم واستغلال التكنولوجيا الحديثة الاستغلال الأمثل، مؤكدًا أن الإبتكارات والأبحاث المقدمة في هذا المؤتمر تعد شاهدّا على الإمكانيات الاستثنائية القادرة على إحداث تحول في الرعاية الصحية، وتحسين نسب شفاء المرضى، وإحداث تأثير دائم على المجتمع.

ورحب طارق يوسف المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بالحضور وأشاد بتميز قسم الأشعة بالتعاون الدائم والمتابعة المستمرة والإهتمام بحضور المؤتمرات والاستفادة من خبرات أساتذة ورواد قسم الأشعة والدعم الدائم لمواكبة كل ماهو جديد ومتطور.

وأكد أن ما شهدته مستشفيات جامعة عين شمس من التطورات التقنية الحديثة بقسم الأشعة والتى تعد عنصرّا أساسيّا فى مستشفى الطوارئ الجديدة التى قاربت على الإنتهاء بمدينة عين شمس الطبية وتميزها وانفرادها بوحدة أشعة بمستشفى جراحات القلب والصدر مزودة بأحدث الأجهزة المتطورة، ووحدة سونار ملحقة بالقسم وجهاز أشعة مقطعية دقيق ومتخصص، بالإضافة لوحدة أشعة بمستشفى جراحات الأطفال وجارى استكمال الإجراءات لافتتاحه قريباً، وذلك بالتعاون مع الإدارة الهندسية بمركز الاستشارات الهندسية.

بالإضافة لجهاز مزود بأحدث المعايير العالمية بوحدة الأشعة التداخلية الذى سبق افتتاحه، فالتطوير المستمر والمتلاحق بمساهمة من الشركات الداعمة المتخصصة فى مجال الأشعة يعزز دور المستشفيات ويساهم بشكل مباشر فى تحقيق الهدف من المدينة الطبية.

اشتملت فعاليات المؤتمر على عدد من المحاضرات العلمية فى مجالات الأشعة التشخيصية والتداخلية والتصوير الجزيئي ، بالإضافة لمناقشة عدد من الجلسات أهمها جلسة الذكاء الإصطناعى ودوره فى تطور علم الأشعة ، وجلسة تصوير الأمراض الصدرية والأمراض النسائية وجلسات علمية عن دور الأشعة التشخيصية فى الأمراض العصبية ، وتناول المؤتمر عدد من ورش العمل عن دور الرنين المغناطيسي فى الأمراض العصبية، وتطور أجهزة الذكاء الإصطناعى ،ودور الموجات الصوتية فى الجهاز الحركى.