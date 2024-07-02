تحرير 142 محضراً مخالفاً خلال حملات تموينية وتفتيشية بمراكز المنيا

شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على الوحدات المحلية بالتعاون مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري، وجميع الجهات المعنية، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية ومدى الالتزام بالقرارات التموينية الصادرة والتأكد من إنتاج خبز مطابق للمواصفات تحقيقاً للصالح العام، والاطمئنان على جودة المنتجات الغذائية المعروضة أمام المواطنين وصلاحيتها للاستهلاك.



وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قال المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا، إنه تم تنفيذ حملات تفتيشية ورقابية على الأسواق والمخابز البلدية بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية، حيث أسفرت الحملات اليوم الثلاثاء عن تحرير 142 محضراً متنوعاً، منها 122 محضرا لمخابز بلدية حيث تنوعت المخالفات ما بين (نقص وزن ـ إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات -عدم وجود سجلات - عدم وجود ميزان).

كما تمكنت مديرية التموين من تحرير 20 محضراً تموينياً في مجال متابعة الأسواق، تنوعت بين (عدم الإعلان عن الأسعار - سلع منتهية الصلاحية - منتجات مجهولة المصدر -عدم وجود شهادات صحية).

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