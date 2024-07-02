مصدر حكومي مطلع: التغيير الوزاري يشمل عددا كبيرا من الحقائب والمحافظين

أكد مصدر حكومي مطلع لقناة إكسترا نيوز، أن مراسم حلف اليمين للحكومة الجديدة، سيكون غدا الأربعاء بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.

وأضاف المصدر، أن الحكومة الجديدة ستشهد تغيير وزاري شامل ودمج وزارات واستحداث أخرى في إطار توجيه رئيس الجمهورية بتطوير السياسات الحكومية لمواكبة التحديات التي تواجه الدولة.

وأشار المصدر، إلى أن التغيير يشمل عددا كبيرا من الحقائب الوزارية والمحافظين، وستعمل وفقا لبرنامج محدد يراعي ترتيب الأولويات وفي مقدمتها تحسين الخدمات المقدمة للمواطن والإصلاح الهيكلي للاقتصاد وتشجيع الاستثمار