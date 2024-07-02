ما هو العمر المناسب لعملية تصحيح الرؤية بالليزر؟.. طبيبة تجيب

كشفت الدكتورة غير غانا ستويانوف أخصائية طب وجراحة العيون، عن تفاصيل اجراء عملية تصحيح الرؤية بالليزر والعمر المناسب لاجرائها.

وقالت الدكتورة غير غانا ستويانوف: إن النتيجة الجيدة لعملية تصحيح الرؤية تعتمد على عدد من العوامل وأحد أهم شروط النجاح هو عمر المريض ولذلك من الأفضل إجراء التصحيح بالليزر في الوقت المحدد، موضحة أن عملية تصحيح الرؤية تجرى عادة للأشخاص الذين يكون عندهم قصر النظر مستقر لمدة عامين، وفقا لما نشرته مجلة فيستي رو الطبية .

وتابعت: من الأفضل إجراء هذه العملية في عمر 20-25 عاما لأن هذا هو العمر المثالي الذي يجب فيه إجراء عملية تصحيح الرؤية بالليزر.

واضافت: إجراء عملية تصحيح الرؤية بالليزر في عمر مبكر قد يتطلب لاحقا إجراء عملية إضافية لتصحيح الرؤية، وعموما المسألة المهمة هنا هي تشخيص الحالة، لإنه إذا أراد الشخص التخلص من النظارات والعدسات اللاصقة، عليه خلال سنتين الخضوع لفحوص دورية على الأقل 3-4 مرات. وبعد ذلك استنادا إلى حالته الصحية يختار الطبيب الطريقة المناسبة لإجراء عملية تصحيح الرؤية.