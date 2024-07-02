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الثلاثاء 02 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

النيابة تواجه البلوجر روكي أحمد بالفيديوهات المخلة

البلوجر روكي احمد
البلوجر روكي احمد
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فتحت القاهرة الجديدة، تحقيقات موسعة في واقعة ضبط البلوجر روكي أحمد، بتهمة نشر فيديوهات منافية للآداب عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر الفسق والفجور،  وواجهت النيابة المتهمة بالفيديوهات المضبوطة علي هاتفها المحمول، واستمعت لأقوالها فيما هو منسوب إليها من اتهامات.

التحقيق مع روكي احمد 

تعود تفاصيل الواقعة عندما ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض علي البلوجر روكا أحمد، بمنطقة القاهرة الجديدة، لقيامها ببث فيديوهات خادشة للحياء وتحرض علي الفسق والفجور.

ورصدت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، قيام بلوجر تدعي روكي أحمد، ببث فيديوهات تتضمن ايحاءات جنسية وتحرض علي الفسق والفجور.

سقوط البلوجر روكي أحمد 

وبعمل التحريات تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان تواجد المتهمة، وألقت قوة أمنية القبض عليها حال تواجدها بمدينة الرحاب بالقاهرة الجديدة.


وتحفظت الأجهزة الأمنية علي هاتف محمول تم ضبطه بحوزتها، تمهيدا لعرضها علي النيابة العامة.

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