محافظ المنوفية يواصل لقاءاته اليومية ويصدر قرارات مهمة

واصل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، لقاءاته اليومية مع المواطنين للاستماع إلى شكاواهم والعمل على إيجاد الحلول المناسبة، مؤكداً حرصه المستمر على التواصل المباشر مع المواطنين لتلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عنهم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

في لقاءاته الأخيرة، أمر المحافظ بصرف مساعدة مالية لمواطن من ذوي الهمم في منطقة منوف، تقديراً لظروفه الاجتماعية والمعيشية الصعبة.

كما وجّه إدارة التفتيش والمتابعة بالديوان العام للفحص واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن شكوى مواطن من منشأة سلطان بمركز منوف، تتعلق بإجراءات الإحلال والتجديد لمبناه.

وفي نفس السياق، وجه بفحص شكوى أخرى لمواطن من دناصور بمركز الشهداء، يتضرر من تعدي جاره على الشارع العام.

بالإضافة إلى ذلك، كلف المحافظ مديرية الصحة بتشكيل لجنة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل فوري بشأن شكوى مواطن من اسطنطا بمركز الباجور، تتعلق بانتحال شخص صفة دكتور علاج طبيعي.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون أن بابه مفتوح دائماً أمام جميع المواطنين للاستماع إلى شكاواهم وتلبية مطالبهم في إطار اللوائح والقوانين.