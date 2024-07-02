جوائز لمشاريع طلاب شعبة الصحافة بآداب إعلام حلوان

ناقش طلاب شعبة الصحافة، بقسم الإعلام في جامعة حلوان، مشاريع تخرجهم من خلال ثلاث مجلات: "ثلث العالم"، "+18"، و"الحصالة".

عقدت مناقشة المشاريع تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، والدكتورة مها حسني، عميد كلية الآداب، وبإشراف الدكتورة سحر فاروق، رئيس قسم الإعلام.

تميزت المشروعات الطلابية في العديد من الجوانب الفنية، حيث حققت إنجازات متنوعة، حيث فازت مجلة "+18" بجائزة أفضل فكرة، بينما نالت مجلة "ثلث العالم" جوائز أفضل ملف عدد، أفضل تقرير مصور، وأفضل غلاف وإخراج فني، وحصلت مجلة "الحصالة" على جائزة أفضل موقع إلكتروني. تشاركت مجلتا "+18" و"الحصالة" جائزة أفضل عرض تقديمي، فيما تقاسمت "ثلث العالم" و"الحصالة" جوائز أفضل وسائل تواصل اجتماعي وأفضل فنون تحريرية. فازت "ثلث العالم" و"+18" بجائزة أفضل قناة يوتيوب، بينما حصلت "الحصالة" و"ثلث العالم" على جائزة أفضل تطبيق إلكتروني.

وبرزت مجلة "ثلث العالم" كمشروع طلابي متميز، وهي مجلة سياحية تاريخية أثرية تقدم محتوى ثريًا عن المعالم السياحية والأثرية في مصر، وتناولت المجلة قضايا سياحية هامة وتقترح حلولًا لها، كما تتضمن حوارات مع مسؤولين في قطاع السياحة ومجالات مرتبطة تسلط الضوء على مشاريع التطوير ضمن رؤية مصر 2030 لتنمية القطاع السياحي، وتستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم تصورات مستقبلية لمشاريع سياحية، وقد أشرف على المجلة الدكتورة هنادي غريب كمشرف رئيسي، والأستاذ أحمد مراد، المعيد بالقسم، كمشرف مشارك.

وتاتى مجلة "+18" وهي مجلة توعوية شبابية تستهدف الفئة العمرية 18 عامًا فما فوق، وتتكون من ثلاثة أبواب رئيسية تغطي مراحل حياة الشباب بدءًا من الحياة الجامعية، مرورًا بالحياة العملية، وصولًا إلى مرحلة الزواج.

ويهدف فريق "+18" إلى مساعدة الشباب في التعامل مع تحديات الحياة المختلفة بعد المرحلة الثانوية، كما تقدم المجلة إرشادات حول اختيار التخصص الدراسي، التغلب على الصعوبات الجامعية، اكتشاف الذات، والبحث عن الوظيفة المناسبة للخريجين الجدد.

كما تتناول المجلة موضوعات تتعلق بالحياة الزوجية، بما في ذلك المشاركة بين الزوجين، حل المشكلات الأسرية، وبناء بيت ناجح، تغطي أيضًا جوانب مثل التدبير المنزلي، تربية الأطفال، وطرق الاستثمار للأزواج.

وأشرفت على المشروع الدكتورة نيرمين شعبان، الأستاذة رحمة صلاح، المعيدة بالقسم.

وتأتى مجلة "الحصالة" وهي مجلة اقتصادية متخصصة تهدف إلى مخاطبة المواطن المصري البسيط بكافة فئاته - رجالًا ونساءً، شبابًا وكبار السن - بلغة سهلة ومفهومة، وتركز المجلة على اقتصاد المواطن، وتسعى لربط المفاهيم الاقتصادية بالمشكلات والقضايا اليومية التي يواجهها.

وتقدم "الحصالة" عرضًا مبسطًا للقضايا الاقتصادية، وتحاول إيجاد حلول عملية للتحديات المالية، مدعومة بآراء المسؤولين والخبراء والمختصين، وتهدف المجلة إلى مساعدة القراء في التعامل مع الظروف الاقتصادية الصعبة وتحسين أحوالهم المعيشية.

كما تسلط "الحصالة" الضوء على الأسباب الاقتصادية وراء بعض المشكلات الاجتماعية، وتقترح حلولًا لها بالاستعانة بخبراء ماليين ومسؤولين من مختلف القطاعات، وتتناول المجلة أيضًا المشروعات الحكومية وتأثيرها المتوقع على حياة المواطنين، بهدف تبسيط وتخفيف ضغوط الحياة اليومية.

وأشرف على هذا المشروع الدكتور عمرو حسن كمشرف رئيسي، والأستاذة رنا أيمن كمشرفة مشاركة.