مستشار الرئيس الفلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي يستهدف الهوية

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف الهوية الفلسطينية ويصادر الأراضي ويوسع بناء المستوطنات غير الشرعية.

وأضاف خلال مداخلة عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاك القوانين الدولية وعدم التزام المواثيق الأممية، مؤكدا أنهم متمسكين بحقهم في الأرض الفلسطينية ومواجهة الاستيطان الإسرائيلي.

وتابع مستشار الرئيس الفلسطيني، أن الرواية الفلسطينية تستند في أساسها إلى القانون الدولي والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني لن يقبل المحاولات الإسرائيلية الرامية إلى فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية.

وأكد مستشار الرئيس الفلسطيني، أن الفلسطينيين لن يقبلوا التعاون مع إسرائيل لإدارة قطاع غزة بعيدا عن القيادة الفلسطينية.