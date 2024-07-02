الثانوية العامة 2024.. "تعليم البحيرة": لا شكاوى بامتحانات اللغة الإنجليزية

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة انتظام سير أعمال امتحانات الثانوية العامة فى يومها السادس وفقًا للجدول المحدد.

وأشار يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، الى انتظام فتح اللجان و دخول الطلاب وبدء امتحانات الثانوية العامة، دون أي مشاكل وانتظام وصول الأوراق الخاصة بالأسئلة والاجابة في مواعيدها المقررة، موضحا: انه لم تتلق غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية أي شكاوى وبدأت الامتحانات في حالة من الهدوء.

امتحانات الثانوية العامة في البحيرة

وبدأت الإمتحانات فى التاسعة من صباح اليوم ، ويؤدي 37 ألف و 236 طالب وطالبة بالثانوية العامة امتحاناتهم فى مادة اللغة الأجنبية الأولى وذلك داخل 107 لجنة بعدد 17 إدارة تعليمية بنطاق المحافظة.

ووجهت نائب محافظ البحيرة برفع درجة الاستعداد والعمل على توفير الأجواء المناسبة أمام أبنائنا الطلاب لأداء امتحانات الثانوية العامة، بسهولة ويسر ودون أي معوقات، وضمان تحقيق مناخ الاستقرار والطمأنينة اللازم لهم، مؤكدة انه تم اتخاذ كافة الإجراءات لمنع الغش داخل اللجان بما يحقق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص والشفافية، وتم تغطية مختلف لجان الامتحانات بكاميرات مراقبة لرصد أي أعمال غش داخل اللجان، ورصد أية مخالفات في حينها، وذلك من خلال غرفة العمليات لضمان انضباط سير الامتحانات.

وشددت نائب محافظ البحيرة، على ضرورة الالتزام بكافة التعليمات والضوابط المنظمة للعملية الامتحانية الخاصة ومنها التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية “موبايل- سماعات - ساعات سمارت او أجهزة الكترونية”، فضلاً عن عدم دخول الملاحظين أيضا بالهاتف المحمول، والتنبيه على الطلاب بمنع حيازة الهاتف المحمول حتى لو كان مغلقا، السماح بدخول الطلاب للجان بدءًا من الساعة الثامنة والربع صباحا مع تفعيل العصا الإلكترونية للتفتيش والكشف عن المعادن، والتأكد من قيام الطالب بتسجيل بياناته على ورقة الإجابة (البابل شيت) (وكراسة إجابة الأسئلة المقالية) وكراسة الأسئلة بصورة صحيحة، ومراجعة الملاحظين والتوقيع عليها بصحة البيانات، توافر أعداد كتيبات المفاهيم في اللجان وتطابقها بأعداد الطلاب، وضرورة التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وعدم إتلافه، وتسليمه للمراقبين بعد انتهاء الامتحان يوميًا، اتخاذ كافة الإجراءات والضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات في حالة وجود غش ، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

عدد طلاب الثانوية العامة 2024 في البحيرة

من الجدير بالذكر أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات بالشعبة العامة 37236 طالب وطالبة بواقع (28152 علمي علوم – 2311 علمي رياضة – 6773 طالب أدبي).