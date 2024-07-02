رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2024 الدور الأول جميع المحافظات

يترقب الآلاف من الطلاب والطالبات في جميع المحافظات المصرية، إعلان نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول 2024 خلال الأيام القادمة، تزامنًا مع إقتراب الإنتهاء من أعمال التصحيح في الكنترولات المخصصة لإتمام مرحلة الدبلومات الفنية ( زراعي، صناعي، فندقي، فندقي).

موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول 2024

أكدت مصادر موثوقة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن عملية تصحيح كراسات إجابة امتحانات الدبلومات الفنية لعام 2024، لم تنتهي بعد في الكنترولات المخصصة بقطاعات التعليم الفني علي مستوي الجمهورية تمهيدًا للبدء في مرحلة المراجعة وتقييم الأداء وتحديد الدرجات الخاصة بالطلاب والطالبات في الصف الثالث الثانوي الفني بجميع التخصصات.

وفيما يتعلق بموعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول 2024، أكدت المصادر أن الوزارة لم تقرر بعد موعد الإعلان الرسمي، إلا أنه من المتوقع أن يتم الكشف عنها خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد استكمال تجهيز نتائج الدبلومات الفنية، وتحديد أوائل الدبلومات الفنية لعام 2024 بشكل نهائي وإعتماد النتيجة من وزير التربية والتعليم الفني.

امتحانات الدبلومات الفنية 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني، أن الاختبارات العملية والمعملية لطلاب الدبلومات الفنية قد انتهت يوم 27 يونيو الماضي في جميع اللجان المخصصة للطلاب بمرحلة الدبلومات الفنية، وأن كنترولات الدبلومات الفنية ما زالت تعمل على تصحيح الأوراق ورصد الدرجات، استعدادًا لإعلان نتائج الدبلومات الفنية 2024 في الأيام المقبلة.

ومن الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أعلنت بداية امتحانات دبلومات المدارس الثانوية الفنية في جميع التخصصات المتاحة، مثل الصناعية والزراعية والتجارية والفندقية، وذلك في جميع أنظمة التقدم المختلفة مثل نظام السنوات الثلاث والإعداد المهني ونظام السنوات الخمس والتعليم والتدريب المزدوج وتكنولوجيا التطبيقية، وذلك للعام الدراسي الحالي 2023/2024.

وبدأت الامتحانات التحريرية يوم السبت الموافق 25 مايو 2024، وتمت الاختبارات العملية والمعملية والتقييم النهائي اعتبارًا من يوم السبت 8 يونيو 2024، واستمرت حتى الخميس الموافق 27 يونيو.

خطوات الإستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الدور الأول

للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية للدور الأول لعام 2023، يمكنك اتباع الخطوات التالية: