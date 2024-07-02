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الثلاثاء 02 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

رئيس الوزراء العراقي يجدد موقف بلاده الثابت والمبدئي في دعم القضية الفلسطينية

السوداني
السوداني
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جدد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، موقف بلاده الثابت والمبدئي في دعم القضية الفلسطينية ونضال الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة لنيل استقلاله وحريته وتأسيس دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
جاء ذلك خلال لقاء السوداني، في بغداد، الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، لبحث سبل وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، ومنع استمرار الإبادة الجماعية لمئات الآلاف من الأبرياء.
وأكد السوداني - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع" - تواصل جهود العراق من أجل تخفيف معاناة المدنيين المحاصرين، مطالبا المجتمع الدولي بالاضطلاع بدوره القانوني والأخلاقي لوقف العدوان الإسرائيلي.

دعم القضية الفلسطينية سوداني