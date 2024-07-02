مقتل وإصابة 31 شخصا في هجوم روسي على دونيتسك خلال الساعات الماضية

أعلن رئيس الإدارة الإقليمية لمنطقة دونيتسك الأوكرانية فاديم فيلاشكين، اليوم الثلاثاء، بأنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، قتل الجيش الروسي أربعة من سكان منطقة دونيتسك وأصابة 27 آخرين.

ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن فيلاشكين قوله " قتل الروس 4 من سكان منطقة دونيتسك: 2 في أوكرينسك، وواحد في نوفودميتريفكا وسيليدوف بينما أصيب 27 شخصا آخرين في المنطقة خلال اليوم الماضي".

وأوضح رئيس الإدارة الإقليمية أن العدد الإجمالي لضحايا القصف الروسي في منطقة دونيتسك بلغ حتى الآن 2048 قتيلًا و5237 جريحًا دون الأخذ بعين الاعتبار ماريوبول وفولنوفاخا.

وكانت تقارير قد وردت في وقت سابق أن رجال الإنقاذ في منطقة دونيتسك ساعدوا 502 مدني آخرين على الإخلاء الأسبوع الماضي، بما في ذلك 304 من السكان الذين تم إخراجهم من منطقة القتال النشطة و198 شخصًا تمت مساعدتهم للوصول إلى مركبات الإخلاء.

