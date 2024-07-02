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الثلاثاء 02 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ارتفاع عدد ضحايا حادث عقار أسيوط المنهار إلى 14 وفاة و6 إصابات

عقار أسيوط المنكوب
عقار أسيوط المنكوب
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انتشلت الحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، جثتين لسيدة وطفل أسفل العقار المنكوب بحي شرق  السريع بأسيوط، ليرتفع عدد الوفيات إلى 14 شخصًا و6 آخرين مصابين.

وشهدت محافظة أسيوط حادث انهيار عقار  مكون من 3 طوابق، بتفرعات شارع رياض بحي شرق أسيوط، وعلي الفور انتقل اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، واللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، والتنفيذيين، لموقع الحادث تم الدفع بعدد 10سيارات إسعاف و5 سيارات حماية مدنية وسيارات إنقاذ بري، بالإضافة إلى 5 لوادر وسيارات وحدة الإنقاذ السريع والحملة الميكانيكية بحى شرق لسرعة رفع الأنقاض، وانتشال المفقودين من سكان العقار من أسفل الأنقاض، وتم فرض طوق أمني حول المنزل والمنازل المجاورة.

 وأشارت إحصاءات الحادث حتى الآن  إلى نجاح قوات الحماية المدنية في إنقاذ 6 أشخاص مصابين بإصابات متفرقة من أسفل الأنقاض، كما تم استخراج 14 جثة من سكان المنزل وتم نقل المصابين والجثث إلى مستشفى أسيوط العام والإيمان العام وجارى تكثيف الجهود للبحث عن مفقودين من السكان.

وقرر محافظ أسيوط تشكيل لجنة هندسية برئاسة من كلية الهندسة بجامعة أسيوط، وتضم في عضويتها ممثلي مديرية الإسكان والشئون القانونية، لمعاينة المنزل المنهار والعقارات المجاورة وجميع عقارات المنطقة، لفحصها ومراجعتها وكتابة تقرير عن أسباب الحادث واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المنازل المجاورة حفاظًا على أرواح قاطنيها، كما تم معاينة المنازل المجاورة لبيان سلامتها وعدم تضررها واتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة.

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