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الثلاثاء 02 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تجديد حبس المتهم بقتل زوجته في مدينة نصر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة  نصر، تجديد حبس متهم 15 يوما على ذمة التحقيقات قتل زوجته بتسديد عدة طعنات لها.
وكان زوج أقدم على قتل زوجته بطعنها في مدينة نصر.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغا يفيد مقتل ربة منزل، وبالانتقال لمحل الواقعة تبين أن الزوج وراء الواقعة وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهم، وتحرر المحضر رقم 9626 جنح أول مدينة نصر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

أجهزة الأمن الأجهزة الأمنية بمديرية التحريات القبض علي المتهم