مجلس الشيوخ يناقش تطبيق نظم الري الحديثة في المحافظات.. وخبراء: يعد استثمارًا مهمًا للمستقبل الزراعي المستدام.. فوائد عديدة من بينها ترشيد استهلاك المياه

أصبحت الحاجة إلى نظم الري الحديثة أمرًا ملحًا مع تزايد تحديات نقص المياه وارتفاع تكلفة الإنتاج الزراعي خاصة وأن هذه النظم تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية بشكل مستدام ويستأنف مجلس الشيوخ جلساته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، حيث يناقش تقرير لجنة الزراعة والري عن دراسة بشأن تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر:" الجدوى - الفرص – التحديات".

وذكر تقرير اللجنة أن الموارد المائية من أهم محددات التنمية الزراعية الأفقية والرأسية، كما يمثل الأمن المائي، مطلباً ملحاً للدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة، وتُعد قضية استخدام الموارد المائية من أكثر القضايا التي تؤثر على الأمن الغذائي المصري، خاصةً في ظل الزيادة السكانية المستمرة من جهة، ومحدودية الموارد المائية والتغيرات المناخية من جهة أخري، إضافة لمحدودية كمية الأمطار والمياه الجوفية، فضلاً عما تعانيه مصر من ضغوطات خارجية في حصتها المائية، وهو الأمر الذي يتطلب ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لترشيد استهلاك المياه، خاصةً في القطاع الزراعي، ولعل أبرز تلك التدابير التحول من نظم الري التقليدية إلى نظم الري الحديثة.

وأشارت الدراسة، إلى أن تطبيق نظم الري الحديثة بهدف ترشيد استهلاك مياه الري من القضايا الحتمية والضرورية التي لا مناص عنها، خاصةً في ظل تزايد الطلب على مياه الري للتوسعات الزراعية الأفقية والتنمية العمرانية، ومحدودية الموارد المائية المتاحة للزراعة موضحة أهمية الدراسة لعدد من الأسباب منها ضرورة التحول من نظم الري التقليدية.

استثمارًا مهمًا للمستقبل الزراعي

وفي هذا السياق يقول الدكتور طارق محمود أستاذ بمركز البحوث الزراعية، أن تطبيق نظم الري الحديثة يعد استثمارًا مهمًا للمستقبل الزراعي المستدام بالرغم من التحديات التي قد تواجهها، إلا أن فوائدها الكبيرة على صعيد توفير المياه وزيادة الإنتاجية وجودة المحاصيل تجعلها خيارًا لا غنى عنه ويمكن للدعم الحكومي والمبادرات الخاصة أن تسهم في تسهيل اعتماد هذه النظم وتوفير التدريب والتمويل اللازم للمزارعين.

وأضاف محمود في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، تطبيق نظم الري الحديثة يعد من الأمور الهامة لتحقيق كفاءة استخدام المياه في الزراعة وزيادة الإنتاجية موضحًا أن هناك عدة أنواع من نظم الري الحديثة التي يمكن استخدامها، ومنها الري بالتنقيط هذا النظام يعتبر من أكثر نظم الري كفاءة حيث يتم توصيل الماء مباشرة إلى جذور النباتات من خلال أنابيب تحتوي على ثقوب صغيرة، مما يقلل من تبخر الماء ويضمن توصيله إلى المكان المطلوب، والري بالرش وفي هذا النظام يتم توزيع الماء عبر رشاشات تنتشر على مساحة واسعة، وهو مفيد لزراعة المحاصيل الكبيرة والحقول المفتوحة.

زيادة الإنتاجية

و يقول الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، أن تطبيق طرق الري الحديث يتطلب دراسة متأنية لاحتياجات المحاصيل ونوعية التربة والمناخ المحلي لضمان الحصول على أفضل النتائج لذلك لابد من وجود دراسة كاملة حول التربة وأنواع المحاصيل الزراعية وأنواع التقاوي وغيرهما من الأمور لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من طرق الري الحديثة.

وأضاف خليفة، أن هناك فوائد عديدة للري بالنظم الحديثة من بينها ترشيد استهلاك المياه وتقليل الهدر وتحسين كفاءة استخدام الموارد المائية بالإضافة الي زيادة الإنتاجية الزراعية: توفير الظروف المثلى لنمو النباتات وتقليل تكاليف العمالة والاعتماد على الأنظمة الآلية حيث تقلل الري بالنظم الحديثة من الحاجة إلى العمالة اليدوية، الي جانب، تحسين جودة المحاصيل.