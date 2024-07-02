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الثلاثاء 02 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير العمل يُطلق البث التجريبي للمنصة الإلكترونية للعمالة غير المنتظمة بالقليوبية

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أطلق حسن شحاتة وزير العمل، اليوم الثلاثاء، بديوان عام الوزارة، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، البث الأولي والتجريبي "للمنصة الإلكترونية" للعمالة غير المنتظمة بمديرية العمل بمحافظة القليوبية.

يأتي ذلك في إطار خطة الوزارة للتحول الرقمي وتقديم خدماتها للمواطنين وأصحاب الأعمال على أكمل وجه، وأن إطلاق هذا البث التجريبي اليوم بمحافظة القليوبية، يأتي كمحطة سادسة، بعد إطلاق المنظومة تجريبياً في محافظات: الإسكندرية، وبور سعيد، والجيزة، وأسيوط، والمنيا.  

وأوضح وزير العمل في بيان له أن المنصة تهدف إلى تقديم خدمات للعمالة غير المنتظمة إلكترونياً، من كل جوانبها المالية والفنية وقواعد البيانات، وتوسيع قاعد الحماية لتلك الفئة صحياً واجتماعياً.

وقال: إنها تهدف إلى ميكنة المنظومة لتسهيل إجراءات تسجيل البيانات والمعلومات على المقاولين وأصحاب الأعمال والشركات الوسيطة، التي تعمل بها عمالة غير منتظمة، وتسهيل الإجراءات وبيانات التسجيل، وأنها ستضمن صحة، ودقة قاعدة البيانات، ما سيترتب عليه تقديم الخدمات بشكل دقيق وسريع ولائق، داعياً أصحاب الأعمال إلى التعرف إلى المنظومة وتسجيل بياناتهم، والوقوف على أي ملاحظات.

وإستمع الوزير إلى عرض عن كيفية دخول أصحاب الأعمال لتسجيل بياناتهم على المنصة، تمهيداً للحصول على الخدمة إلكترونياً تماشياً مع توجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، موجهاً بالعمل على تذليل كافة العقبات التي قد تظهر أثناء البث لضمان تحقيق المنصة لهدفها على أكمل وجه.

يُذكر أن وزارة العمل تتعامل مع ملف العمالة غير المنتظمة، من خلال إدارات مختصة، ووحدة تنفيذية، بمتابعة حسابات العمالة غير المنتظمة، وتسعى خلال هذه الفترة نحو التوسع في قاعدة البيانات، وتقديم الخدمات، لهذه الفئة بشكل أوسع، وبكافة مجالاتها. وتخصصاتها.

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البث الأولي والتجريبي بمحافظة القليوبية تقنية الفيديو كونفرانس حسن شحاتة وزير العمل عمالة غير المنتظمة للمنصة الإلكترونية