الحكومة الأرجنتينية تغلق وكالة الأنباء الرسمية وتحولها للدعاية

أعلنت الحكومة الأرجنتينية، إغلاق وكالة الأنباء الرسمية "تيلام"، وتحويلها إلى وكالة للإعلانات والدعاية.

وذكرت صحيفة "ليزيكو" الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أن الوكالة ستوقف عملها في أنشطة الخدمات الصحفية وكوكالة أنباء، ومن الآن فصاعدا، ستركز الوكالة، التي تأسست عام 1945، أنشطتها على الاتجاه الاستراتيجي الجديد للشركة، وهو العمل كوكالة دعاية وإعلان.

وأوضحت الصحيفة أن وكالة الإعلانات الجديدة ستكون مسؤولة عن إعداد وإنتاج وتسويق وتوزيع مواد إعلانية وطنية ودولية.

بدورها، ذكرت نقابة الصحافة في بوينس آيرس ومجموعة من موظفي تيلام، في بيان صحفي، "نحن نواصل كفاحنا للدفاع عن وظائفنا والدور الاجتماعي الذي تقوم به وسائل إعلام الدولة، الذي تنوي هذه الحكومة تدميره".

وفي بداية مارس الماضي، علقت حكومة رئيس الوزراء خافيير مايلي أنشطة وكالة الأنباء الرسمية ومنعت الوصول إلى مبانيها في بوينس آيرس.

وتأسست وكالة "تيلام" عام 1945 على يد الرئيس الأسبق خوان دومينجو بيرون، الذي كان يشغل آنذاك منصب وزير العمل والضمان الاجتماعي، وكان يعمل بالوكالة 700 شخص وكانت تبث يوميا حوالي 500 خبر و200 صورة بالإضافة إلى محتوى فيديو وإذاعي.