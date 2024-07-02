ads
الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الصحة يستقبل ممثلي شركة فايزر لمناقشة تعزيز سبل التعاون المشترك

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد الشاذلي المدير الإقليمي لشركة فايزر مصر والسودان ودول المشرق العربي والعراق، لمناقشة تعزيز سبل التعاون المشترك في عدد من المجالات الصحية، بما يضمن تعزيز الصحة العامة للمواطنين وتحقيق الرفاه الصحية لهم.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استهل الاجتماع بالترحيب بالدكتور أحمد الشاذلي والوفد المرافق له، مؤكداً على التعاون المستمر بين الوزارة وشركة فايزر في عدد من المجالات الصحية،  بما يعزز  دعم القطاع الصحي في مصر وتوفير أفضل الخدمات الصحية والتوعوية للمواطنين، ودعم التطوير المستمر الذي يشهده القطاع الصحي بمصر، مثنياً على التعاون المتميز والمُثمر مع الشركة خلال السنوات السابقة.

وتابع "عبدالغفار" أن الاجتماع تناول مناقشة أوجه التعاون المشترك بين الوزارة وشركة فايزر في مجال المبادرات الرئاسية لتحسين الصحة العامة للمواطنين، وذلك من خلال التعاون ضمن المبادرة الخاصة بالكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، من خلال توقيع الكشف على المستفيدين من المبادرة، فضلاً عن  دعم بناء وصقل مهارات الكوادر الطبية من العاملين ضمن المبادرة من خلال التدريبات المتخصصة.

وأضاف "عبدالغفار" أن الاجتماع تناول مناقشة التعاون ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، من خلال المشاركة في حملات الكشف المبكر والتوعية للسيدات، فضلاً عن تدشين برنامج "ابتدئها صح" وتوفير الدعم النفسي للمنتفعات والمرضى وذلك بالشراكة مع المعهد القومي للأورام، لافتاً إلى توفير 12 مستحضر دوائي جديد لعلاج الأورام والأمراض النادرة خلال العام الماصي والجاري في مصر.

وأشار "عبدالغفار" إلى أن الاجتماع تناول مناقشة تعزيز سبل التعاون بين الوزارة والشركة للتصدي وعلاج مرض الهيموفيليا من خلال توفير أحدث الأدوية، فضلاً عن بناء وصقل مهارات الكوادر الطبية المختصة، لافتاً إلى العمل من خلال شراكة استراتيجية لتطوير المنظومة الصحية بمصر.

حضر الاجتماع الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لشئون مبادرات الصحة العامة، والدكتورة يمنى قطب، رئيس قطاع السياسات والشئون الحكومية لمصر ودول المشرق العربي والعراق بشركة فايزر، والدكتورة رشا سيدهم، رئيس قطاع اقتصاديات الدواء لمصر ودول المشرق العربي والعراق، والدكتور أحمد أبو زيد، رئيس قطاع الأورام، والدكتور عمرو السعيد، رئيس قطاع التسويق.

IMG-20240702-WA0024
IMG-20240702-WA0024
IMG-20240702-WA0025
IMG-20240702-WA0025
IMG-20240702-WA0022
IMG-20240702-WA0022
IMG-20240702-WA0023
IMG-20240702-WA0023
IMG-20240702-WA0021
IMG-20240702-WA0021
IMG-20240702-WA0019
IMG-20240702-WA0019
IMG-20240702-WA0020
IMG-20240702-WA0020
التعاون المشترك الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان الدكتور محمد حسانى الصحة العامة للمواطنين المبادرات الرئاسية المنظومة الصحية تحسين الصحة العامة للمواطنين