وزير الصحة يستقبل ممثلي شركة فايزر لمناقشة تعزيز سبل التعاون المشترك

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد الشاذلي المدير الإقليمي لشركة فايزر مصر والسودان ودول المشرق العربي والعراق، لمناقشة تعزيز سبل التعاون المشترك في عدد من المجالات الصحية، بما يضمن تعزيز الصحة العامة للمواطنين وتحقيق الرفاه الصحية لهم.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استهل الاجتماع بالترحيب بالدكتور أحمد الشاذلي والوفد المرافق له، مؤكداً على التعاون المستمر بين الوزارة وشركة فايزر في عدد من المجالات الصحية، بما يعزز دعم القطاع الصحي في مصر وتوفير أفضل الخدمات الصحية والتوعوية للمواطنين، ودعم التطوير المستمر الذي يشهده القطاع الصحي بمصر، مثنياً على التعاون المتميز والمُثمر مع الشركة خلال السنوات السابقة.

وتابع "عبدالغفار" أن الاجتماع تناول مناقشة أوجه التعاون المشترك بين الوزارة وشركة فايزر في مجال المبادرات الرئاسية لتحسين الصحة العامة للمواطنين، وذلك من خلال التعاون ضمن المبادرة الخاصة بالكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، من خلال توقيع الكشف على المستفيدين من المبادرة، فضلاً عن دعم بناء وصقل مهارات الكوادر الطبية من العاملين ضمن المبادرة من خلال التدريبات المتخصصة.

وأضاف "عبدالغفار" أن الاجتماع تناول مناقشة التعاون ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، من خلال المشاركة في حملات الكشف المبكر والتوعية للسيدات، فضلاً عن تدشين برنامج "ابتدئها صح" وتوفير الدعم النفسي للمنتفعات والمرضى وذلك بالشراكة مع المعهد القومي للأورام، لافتاً إلى توفير 12 مستحضر دوائي جديد لعلاج الأورام والأمراض النادرة خلال العام الماصي والجاري في مصر.

وأشار "عبدالغفار" إلى أن الاجتماع تناول مناقشة تعزيز سبل التعاون بين الوزارة والشركة للتصدي وعلاج مرض الهيموفيليا من خلال توفير أحدث الأدوية، فضلاً عن بناء وصقل مهارات الكوادر الطبية المختصة، لافتاً إلى العمل من خلال شراكة استراتيجية لتطوير المنظومة الصحية بمصر.

حضر الاجتماع الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لشئون مبادرات الصحة العامة، والدكتورة يمنى قطب، رئيس قطاع السياسات والشئون الحكومية لمصر ودول المشرق العربي والعراق بشركة فايزر، والدكتورة رشا سيدهم، رئيس قطاع اقتصاديات الدواء لمصر ودول المشرق العربي والعراق، والدكتور أحمد أبو زيد، رئيس قطاع الأورام، والدكتور عمرو السعيد، رئيس قطاع التسويق.

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