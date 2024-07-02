إثيوبيا: جولة ثانية من المباحثات مع الصومال حول "مذكرة التفاهم" سبتمبر المقبل

أصدرت وزارة الخارجية الإثيوبية اليوم الثلاثاء 2 يوليو 2024 بيانا بشأن المباحثات التي جرت بين وزيري الخارجية الإثيوبي والصومالي والتي استضافتها تركيا أمس.

المباحثات بين إثيوبيا والصومال

وقالت الخارجية الإثيوبية إن الوزيرين الإثيوبي تايي أتسكي سيلاسي، والصومالي أحمد معلم فقي، أكدا التزامهما بالحل السلمي للخلافات، وأعربا عن تقديرهما لتركيا على التيسيرات التي قدمتها، فضلًا عن مساهماتها البناءة.

وأوضح بيان الخارجية الإثيوبية أن سيلاسي وفقي، اتفقا على مواصلة الحوار الجاري بهدف حل قضاياهم وضمان الاستقرار الإقليمي، على أن يعقد اجتماع في أنقرة في الثاني من سبتمبر 2024 لإجراء جولة ثانية من المناقشات.

وتمكن الوزراء، من خلال تسهيلات تركيا، من إجراء تبادل صريح وودي وتطلعي بشكل منفصل بشأن خلافاتهم واستكشاف وجهات النظر نحو معالجتها ضمن إطار مقبول للطرفين.

وقالت الخارجية الإثيوبية إن الاجتماع الذي عقد أمس جاء بدعوة من وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وأعرب الطرفان عن تقديرهما للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على هذه المبادرة.

نص البيان الإثيوبي

الأزمة بين الصومال وإثيوبيا

وتأتي هذه المباحثات في إطار تذليل الخلافات بين إثيوبيا والصومال بعد الأزمة التي نشبت بينهما إثر توقيع أديس أبابا لمذكرة تفاهم غير قانونية مع المنطقة الانفصالية أرض الصومال، في الأول من يناير الماضي والتي تنص على حصول إثيوبيا على 20 كم من ساحل البحر الأحمر في أرض الصومال على سبيل الإيجار لمدة 50 عاما.

وفي مقابل ذلك تنال أرض الصومال اعتراف إثيوبيا، إلى جانب حصة في مشروع سد النهضة وشركة الخطوط الجوية الإثيوبية، وتهدف أديس أبابا من هذا الاتفاق الحصول على منفذ على البحر الأحمر، ووضع نهاية لعقود طويلة من الاعتماد على ميناء جيبوتي في عمليات الاستيراد والتصدير لعدم وجود أي منفذ بحرب منذ استقلال إريتريا في بداية التسعينيات.