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الثلاثاء 02 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع سيدة إثر انهيار عقار في حي الجمرك بالإسكندرية

انهيار عقار بحي الجمرك
انهيار عقار بحي الجمرك بالإسكندرية
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وتستمر سلسلة انهيارات العقارات بمحافظة الإسكندرية، حيث شهدت منطقة الجمرك في الإسكندرية، انهيار عقار قديم بشارع مسجد أبو هيف وشارع عبد اللطيف، مما تسبب في مصرع سيدة.

تلقت غرفة عمليات حي الجمرك بلاغ يفيد بانهيار عقار قديم بدائرة القسم، مكون من طابقين بمنطقة الجمرك بالقرب من سوق الميدان، وتسبب الانهيار في مصرع سيدة وإنقاذ زوجها واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والدفاع المدني لمحل البلاغ، وترافقهم سيارات خاصة بالأجهزة التنفيذية، وسيارات الإسعاف للي محل البلاغ، وتبين بعد الفحص والكشف الأولى للحادثة.

مصرع سيدة مسنة وانقاذ زوجها بعد انهيار العقار القديم، والذي سبق وأشتهر عنه أنه هايل للسقوط علي العقار محل سكنهم، وذلك فجرا. 

وبعد انهيار العقار تم وضع وضع الحواجز الحديدية لمنع اقتراب المارة والمواطنين حفاظًا على حياتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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