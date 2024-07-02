إصابة 3 في تصادم موتوسيكل بآخر بطريق دكرنس في الدقهلية

أصيب 3 أشخاص جراء وقوع حادث تصادم موتوسيكل وآخر على طريق (المنصورة - دكرنس) أمام قرية شها بنطاق مركز المنصورة محافظة الدقهلية، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى المنصورة التخصصي لتلقي العلاج.

إصابة 3 فى تصادم موتوسيكلين بطريق دكرنس بالدقهلية:

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ للعميد طارق هابدين، مأمور مركز شرطة المنصورة بوقوع حادث تصادم وإصابة 3 أشخاص.

انتقل ضباط مباحث مركز شرطة المنصورة لمكان الحادث وبالفحص تبين اصطدام موتوسيكلين يسقلونهما بالمواجهة نتيجة التقادي الخاطئ وانحراف مقود القيادة بيد أحدهم مما نتج عنه إصابة كل من: محمود عوض، 18 عاما، باشتباه ما بعد الارتجاج وتشنجات بالجسم، والسيد حمادة، 18 عاما، باشتباه كسر بالركبة اليسرى ومصطفى سامي، 20 عاما، باشتباه كسر بالذراع اليمنى.

وجرى الدفع بسيارتين إسعاف ونقل المصابين لمستشفى المنصورة العام التخصصي لتلقي العلاج.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.