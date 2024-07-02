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الثلاثاء 02 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة سيدتين ورضيع في حادث تصادم ميكروباص وجرار زراعي بالدقهلية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أصيبت سيدتان وطفل رضيع، اليوم، إثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع جرار زراعي علي طريق (المنصورة- دمياط) الشرقى، أسفل كوبرى شرنقاش بنطاق مركز طلخا محافظة الدقهلية، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفى الطوارئ الجامعي لتلقي العلاج اللازم. 

إصابة سيدتين ورضيع في حادث تصادم ميكروباص وجرار زراعي:

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من نقطة تأمين المستشفيات الجامعية للعميد أحمد الجميلي، مأمور مركز شرطة طلخا،  بوصول 3 مصابين إلى مستشفى الطوارئ الجامعي ادعاء حادث تصادم ميكروباص بجرار زراعي على طريق المنصورة الشرقي أسفل كوبري شرنقاش.

انتقل على الفور ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين إصابة كل من "سميرة عبد الرازق محمد الحسيني، 39 عامًا، مقيمة بقرية بساط مركز طلخا، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، ومحمود عوض أحمد عوض، عمره شهرين، مقيم بساط مركز طلخا، كدمات وسحجات بالجسم، وإيمان الدسوقي موسى محمد، 40 عامًا، مقيمة بقرية بساط مركز طلخا، مصابة، بكدمات متفرقة بالجسم.

 تحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية .

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بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص على طريق أجا المنصورة

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