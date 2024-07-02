مرسوم بطريركي بتشكيل المجلس المحلي لطائفة الروم الأرثوذوكس في القدس

أصدر البطريرك ثيوفيلوس الثالث، بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن، مرسوماً بطريركياً سامياً يقضي بتشكيل المجلس المحلي لطائفة الروم الأرثوذوكس في القدس، مستنداً إلى صلاحيات البطريرك وإلى أحكام القوانين النافذة في البطريركية.

وجاء في المرسوم البطريركي أن تشكيل المجلس المحلي الجديد تم بناءً على تنسيب من الشخصيات الاعتبارية الأرثوذكسية والمؤسسات في القدس، وجاء كالتالي:

1. حنا عفيف عميرة، رئيساً.

2. نبيل اندريا مشحّور.

3. عيسى جميل قسيسية.

4. وليم بشارة خوري.

5. موسى اميل جرجوعي.

6. هاني سابا بلاطة.

7. ماهر يوسف ساحلية.

8. غسان الياس كتوعة.

9. جورج عفيف مصلح.

10. جورج حنا قمر.

11. سامر نعيم ترزي.

وقام البطريرك بتسليم المرسوم رسمياً إلى حنا عميرة، خلال استقباله في دار البطريركية بالقدس يوم إصدار المرسوم في السادس والعشرين من الشهر الماضي.

وقد حدد المرسوم البطريركي مهام المجلس الجديد في تعزيز التعاون بين المؤسسات والجمعيات المقدسية، ورفع شأن الرعية، وحماية وجودها، والحفاظ على مقدراتها، كما أشار المرسوم إلى أن من أولويات عمل المجلس متابعة العمل في قطعة الأرض رقم 37 من الحوض رقم 30607 من أراضي بيت حنينا في القدس، والمسجلة باسم المجلس المحلي الأرثوذكسي.

وتضمن المرسوم أيضاً توجيهات البطريرك ثيوفيلوس الثالث بضرورة مباشرة الإجراءات اللازمة لإقامة مشروع إسكان ونادي على قطعة الأرض المذكورة، خدمةً لأبناء الرعية.

وفي ختام المرسوم، تمنى بطريرك المدينة المقدسة التوفيق والنجاح لأعضاء المجلس الجديد في أداء مهامهم.