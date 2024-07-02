بالفيديو.. التضامن تكشف تفاصيل مبادرة "من بدري أمان"

قال الدكتور مجدي حلمي، مستشار وزارة التضامن الاجتماعي لبرنامج وعي، إن مبادرة "من بدري أمان" تأتي بالتعاون مع وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي، مشيرًا إلى أن فكرة المبادرة هو الكشف المبكر على الأورام السرطانية للجهاز التناسلي، خاصة سرطان عنق الرحم.

وأضاف "حلمي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الورد" على فضائية "TEN" اليوم الثلاثاء، أن المبادرة كانت منذ عامين ومستمرة وتنطلق فى كل محافظات مصر، وفى عيادات مجانية، موضحًا أنه على هامش الكشف عن سرطان عنق الرحم، فهناك عمل على التوعية بالصحة الإنجابية والتربية الجنسية للشباب والتوعية بالصحة الإنجابية، خاصة للشباب المقبلين على الزواج، حيث أن هذا الأمر مهم جدًا نظرًا لزيادة نسب الطلاق.

وتابع أن هناك مبادرة أخرى للاحتفال باليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، لافتا إلى أن الاحتفال كان بتنظيم الوزارة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وكان فرصة فى إلقاء الضوء على مشكلة عمل الأطفال، حيث إن هذا الأمر يعرض صحة الطفل الجسدية والنفسية وأخلاقه وسلوكياته لمخاطر شديدة جدا.