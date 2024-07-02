التعليم الفلسطينية: استشهاد 8672 طالبًا و14583 إصابة بغزة منذ 7 أكتوبر الماضي

قالت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، إن 8672 طالبا استُشهدوا و14583 أصيبوا بجروح منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، بحسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل لها اليوم الثلاثاء.

وأوضحت الوزارة، أن عدد الطلبة الذين استُشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان وصل إلى أكثر من 8572، والذين أصيبوا إلى 14089، فيما استُشهد في الضفة الغربية 100 طالب وأصيب 494 آخرون، إضافة إلى اعتقال 349، موضحة أن 497 معلما وإداريا استُشهد وأصيب 3402 بجروح في قطاع غزة والضفة الغربية، واعتُقل أكثر من 109 في الضفة.

وأشارت إلى أن هناك 353 مدرسة حكومية وجامعة ومباني تابعة للجامعات و65 تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" تعرضت للقصف والتخريب في قطاع غزة، ما أدى إلى تعرض 139 منها لأضرار بالغة، و93 للتدمير بالكامل، كما تعرضت 57 مدرسة في الضفة للاقتحام والتخريب، كما تم استخدام 133 مدرسة حكومية كمراكز للإيواء في قطاع غزة.

وأكدت الوزارة أن 620 ألف طالب في قطاع غزة ما زالوا محرومين من الالتحاق بمدارسهم منذ بدء العدوان، فيما يعاني معظم الطلبة صدمات نفسية، ويواجهون ظروفا صحية صعبة.