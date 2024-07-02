تحرير 114 مخالفة تموينية بالمنيا

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، حملات تفتيشية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية لضبط الوزن وتوفير السلع الغذائية بأقل الأسعار لتخفيف العبء عن كاهل المواطن تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا وتأكيده على المتابعة المستمرة لتوفير السلع الغذائية بأقل الأسعار والتأكد من جودتها.

وحررت الوحدة المحلية بمركز ومدينة المنيا بالتعاون مع إدارة التموين والتجارة الداخلية ١١٤ محضر تمويني متنوع عبارة عن (٢ مخالفة لمخابز سياحية -٦٠ شهادة صحية -٢١ عدم إعلان عن الأسعار - ٩ إحراز- ٨ نظافة -٢ سجل - ٢ بون -٤ نقص وزن)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.