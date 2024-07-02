ads
الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تحرير 114 مخالفة تموينية بالمنيا

حملة تموينية
حملة تموينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، حملات تفتيشية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية لضبط الوزن وتوفير السلع الغذائية بأقل الأسعار لتخفيف العبء عن كاهل المواطن تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا وتأكيده على المتابعة المستمرة لتوفير السلع الغذائية بأقل الأسعار والتأكد من جودتها.

وحررت الوحدة المحلية بمركز ومدينة المنيا بالتعاون  مع إدارة التموين والتجارة الداخلية ١١٤ محضر تمويني متنوع عبارة عن (٢ مخالفة لمخابز سياحية -٦٠ شهادة صحية -٢١ عدم إعلان عن الأسعار - ٩ إحراز- ٨ نظافة -٢ سجل - ٢ بون -٤ نقص وزن)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

الأسواق والمحال التجارية المنيا حملات تفتيشية مديرية التموين والتجارة الداخلية مخالفة تموينية محافظ المنيا