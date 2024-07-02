ads
الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

السبت.. صالون بيت الحكمة يناقش "السير في طرق ممتدة وبعيدة"

بوستر المناقشة
بوستر المناقشة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يستضيف صالون بيت الحكمة الثقافي، في السابعة مساء السبت 6 يوليو، مناقشة المجموعة القصصية "السير في طرق ممتدة وبعيدة"، للكاتبة نهى محمود، بمقر الصالون بباب اللوق.

يناقش العمل كل من الدكتور أحمد إبراهيم الشريف، والدكتور شريف صالح، وتدير اللقاء الكاتبة رباب كساب. 


نهى محمود هي كاتبة وصحفية مصرية، لها أعمال إبداعية، منها "راكوشا، الحكي فوق مكعبات الرخام، هلاوس". وقد حصلت روايتها "هلاوس" على المركز الأول في الرواية لجائزة دبي الثقافية في دورتها السابعة.
أما "السير في طرق ممتدة وبعيدة"، فهي مجموعة قصصية تضم إحدى عشرة حكاية، عن أحلام زوجات صغيرات بحياة سعيدة..
وونس وحب، وتأملات نساء صادف أن مر العمر دون أن يقابلهم الحظ والحب..
ورجال يبحثون عن المجد والمال والسعادة.
يقول الناشر: مجموعة بها خيالات عن مستقبل ربما يجيء، وأشباح قصص حب رغم غرقها في دوامات الماضي إلا أنها تطيل أحيانا من هناك لتربك الحكايات الجديدة، وتعم فوضى المشاعر بين ما مر وما جاء بين البشر الذين غادروا والذين طال انتظارهم ولم يمروا أبدا من هنا. إنها طرق طويلة وممتدة يحتاج الجميع المضي فيها ربما يجدون سبيلا للوصول. 

صالون بيت الحكمة السير في طرق ممتدة وبعيدة المجموعة القصصية نهى محمود هلاوس