السبت.. صالون بيت الحكمة يناقش "السير في طرق ممتدة وبعيدة"

يستضيف صالون بيت الحكمة الثقافي، في السابعة مساء السبت 6 يوليو، مناقشة المجموعة القصصية "السير في طرق ممتدة وبعيدة"، للكاتبة نهى محمود، بمقر الصالون بباب اللوق.

يناقش العمل كل من الدكتور أحمد إبراهيم الشريف، والدكتور شريف صالح، وتدير اللقاء الكاتبة رباب كساب.



نهى محمود هي كاتبة وصحفية مصرية، لها أعمال إبداعية، منها "راكوشا، الحكي فوق مكعبات الرخام، هلاوس". وقد حصلت روايتها "هلاوس" على المركز الأول في الرواية لجائزة دبي الثقافية في دورتها السابعة.

أما "السير في طرق ممتدة وبعيدة"، فهي مجموعة قصصية تضم إحدى عشرة حكاية، عن أحلام زوجات صغيرات بحياة سعيدة..

وونس وحب، وتأملات نساء صادف أن مر العمر دون أن يقابلهم الحظ والحب..

ورجال يبحثون عن المجد والمال والسعادة.

يقول الناشر: مجموعة بها خيالات عن مستقبل ربما يجيء، وأشباح قصص حب رغم غرقها في دوامات الماضي إلا أنها تطيل أحيانا من هناك لتربك الحكايات الجديدة، وتعم فوضى المشاعر بين ما مر وما جاء بين البشر الذين غادروا والذين طال انتظارهم ولم يمروا أبدا من هنا. إنها طرق طويلة وممتدة يحتاج الجميع المضي فيها ربما يجدون سبيلا للوصول.