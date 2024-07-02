رئيس بني مزار يتابع أعمال تطوير مسجد سيدي علي الجمام الأثري بالبهنسا

قام اللواء أركان حرب أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة بنى مزار، بعقد اجتماع اليوم الثلاثاء، لمتابعة أعمال التطوير والترميم الخاصة بمسجد الجمام ومحيطه وساحته بمنطقة البهنسا، بمركز بني مزار، وذلك للوقوف على آخر مستجدات التطوير، ونسب تنفيذ الأعمال للمشروع، الذي يتضمن أعمال درء الخطورة والترميم ورفع الكفاءة.

حضر الاجتماع كل من، عيد السيد رئيس قرية صندفا، منى إبراهيم مدير إدارة السياحة، سلامة زهران مفتش آثار البهنسا، أحمد حسن مدير إدارة الطرق، ممدوح عبد المحسن مدير إدارة التخطيط، محمد أبو الديلايل مسئول الإنارة بصندفا، شيرين إبراهيم مسئول المشروعات بالوحدة، مارجريت لبيب بالإدارة الهندسية.

وصرح رئيس مركز بني مزار بأن منطقة آثار البهنسا تمثل أهمية تاريخية ودينية، لاحتوائها على العديد من العصور التاريخية بداية من العصر الفرعوني وانتهاءً بالعصر الإسلامي، مشيرا إلى أن المسجد يستقبل زوارا من داخل مصر وكذلك سائحين من عدد من دول شرق آسيا.

وأشار رئيس مركز بني مزار إلي سرعة الانتهاء من الأعمال المطلوبة بالساحة من حيث تركيب بلاط الانترلوك، ووضع الكشافات علي أعمدة الإنارة الموجودة وإصلاح دورات المياه الموجودة، وأعمال الدهانات لإظهار المنطقة بالمظهر اللائق، مؤكدا أن الأعمال ستشمل تطوير المنطقة بأكملها بالإضافة إلى تطوير مركز الزوار والخدمات السياحية بها.

هذا وتقع منطقة آثار البهنسا، على بعد 16 كيلو متر من مركز بني مزار وهي مدينة أثرية قديمة، عثر فيها على الكثير من البرديات التي ترجع للعصر اليوناني الروماني، وتلقب بالبقيع الثاني لكثرة من اسُتشهد فيها خلال الفتح الإسلامي.

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