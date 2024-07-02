صعود جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات الثلاثاء

ارتفعت مؤشرات البورصة جماعيا في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 28,111.52 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX 33 Shariah بنسبة 0.71%، وصولا إلى مستوى 2,782.52 نقطة، كما ارتفع مؤشر "EWI-EGX70" بنسبة 0.52 % ليصل إلى مستوى 6,279.86 نقطة، وكذلك المؤشر "EGX100" بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 9,122.03 نقطة.

وارتفع أيضا مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.79%، مسجلا 34,585.4 نقطة، وكذلك مؤشر EGX30capped بنسبة 0.79 %، ليصل إلى مستوى 34,585.4 نقطة، كما صعد مؤشر EGX ESG بنسبة 0.47% وصولا لمستوى 5,756.95 نقطة.