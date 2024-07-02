تعرف على موعد سداد باقي رسوم التصالح في مخالفات البناء حال قبول الطلب

بعد مرور ما يقرب من شهرين على فتح باب تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء بكافة أنحاء الجمهورية، يبحث الكثير من المواطنين عن طريقة سداد باقي الرسوم حال قبول طلب التصالح وموعدها.

حدد قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 لمدة اللازمة لسداد باقي الرسوم المقررة عند قبول طلبات التصالح.

وتستعرض «البوابة نيوز» إجراءات سداد رسوم طلب التصالح وموعدها وفقا للقانون فيما يلي:

نص القانون على تحصيل باقى مقابل التصالح وتقنين الأوضاع خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة، وبمراعاة نسبة التخفيض الصادرة بهذا الشأن وخصم ما سبق سداده تنفيذا لأحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.

كما حدد أن يُسدد باقى مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط ربع سنوية متساوية، ويستحق القسط الأول فى نهاية ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التقسيط وإذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات يستحق عائد من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد.

ونص القانون على إعداد مشروع القرار اللازم بقبول التصالح وتقنين الأوضاع لاعتماده من السلطة المختصة، وفقا للنموذج رقم (۸) المرافق لهذه اللائحة.

وحدد القانون تسليم طالب التصالح نسخة معتمدة من القرار الصادر بالتصالح مرفقًا به نسخة من الرسومات المقدمة موقعًا عليها من اللجنة الفنية ومختومة بخاتم الجهة الإدارية المختصة.

كما نص على ضرورة إخطار الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح خلال الـ 15 يوما التالية لصدوره.