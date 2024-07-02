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الثلاثاء 02 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

زراعة 500 شتلة متنوعة بمطاي ضمن مبادرة 100 مليون شجرة

جانب من زرع الأشجار
جانب من زرع الأشجار بمدينة مطاي
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تابع محمد عبد الغني حسن، رئيس مركز ومدينة مطاي اليوم الثلاثاء، أعمال إدارة تطوير وتجميل المدينة بالوحدة المحلية، حيث قامت إدارة تجميل وتطوير المدينة اليوم بقص وتهذيب الأشجار الكبيرة التي تحجب الرؤية بطريق مصر أسوان الزراعي  وتهذيب الحشائش بحديقة ميدان الشهيد بمدخل مطاي الشمالي وبالطريق وري الحدائق العامة والأشجار المزروعة بالطريق الدائري، ورفع مخلفات تهذيب الأشجار بالتعاون مع الحملة الميكانيكية.

كما استلمت إدارة تجميل وتطوير المدينة 500 شتلة متنوعة زينة ومثمرة من المحافظة، وذلك لاستكمال زراعتها بالطرق العامة والميادين بمركز مطاي، ضمن مبادره 100 مليون شجرة.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالمتابعة المستمرة لأعمال تطوير وتجميل المدينة.

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