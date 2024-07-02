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الثلاثاء 02 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

المستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وينفذون جولات استفزازية

المسجد الأقصى
المسجد الأقصى
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اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، بحماية الشرطة الإسرائيلية، بحسب تقرير نشرته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).
وأفاد شهود عيان للوكالة بأن «المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوساً تلمودية»، بحماية قوات الجيش الإسرائيلي.

وأضافوا أن الشرطة الإسرائيلية «حولت البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية، وانتشر المئات من عناصر الشرطة على مسافات متقاربة، خصوصاً عند بوابات الأقصى، وشددت من إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، وفرضت قيوداً على دخول المصلين الفلسطينيين».

المسجد الأقصى مدينة القدس المحتلة الشرطة الإسرائيلية