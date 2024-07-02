ماذا يحدث للجسم في حال تناول المخبوزات على الإفطار؟ .. خبيرة تغذية تجيب

أكدت الدكتورة مروة شعير، أستاذ مساعد الأغذية الخاصة بمعهد بحوث تكنولوجيا التغذية، أهمية تناول وجبة الإفطار، مشيرة إلى أن الخبز واحد من أهم مصادر الكربوهيدرات التي تمد الجسم بالطاقة، لذلك يجب تناوله في وجبة الإفطار.

وأضافت "مروة" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أن أفضل أنواع الخبز هو المخبوز بالحبة الكاملة ويحتوي على الشوفان، فضلا عن الخبز المصنوع من القمح مع الذرة في الأرياف، موضحة أن هناك العديد من العادات الخاطئة التي يتبعها الإنسان صباحا عند تناول وجبة الإفطار، ومنها تناول الفطير بالعسل أو المخبوزات كـ«الكرواسون» أو الكيك والبسكويت، مما يؤدي إلى رفع نسبة السكر في الدم فضلا عن احتوائها على سعرات حرارية عالية، وقد يصل الأمر إلى تعرض الإنسان للاكتئاب أو الإصابة بشراهة في الأكل.

وتابعت، أن العيش البلدي من أفضل أنواع المخبوزات وأكثرها نفعا لصحة الإنسان، التي يجب تناولها في الإفطار والغذاء، منوهة أنه لا يفضل تناول المخبوزات بعد المغرب.

وحذرت أستاذ مساعد الأغذية الخاصة بمعهد بحوث تكنولوجيا التغذية، الأشخاص الذين يتبعون نظاما غذائيا من تناول عيش السن «90% من العيش السن الموجود في السوق يحتوي على عسل أسود».