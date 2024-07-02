الثانوية العامة 2024.. تداول إجابة سؤال عن الصدق بامتحان الإنجليزي يثير السخرية

تداولت جروبات الغش على موقع التواصل الاجتماعي، تليجرام، نماذج لأسئلة وإجابات امتحان اللغة الإنجليزية لطلاب الثانوية العامة وذلك بعد بدء اللجنة، وجاء ضمن المتداول إجابة سؤال مقالي يتحدث عن الصدق.

وأثار تداول الإجابة السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

في السياق نفسه كشف شادي زلطة، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأنه تم ضبط الشخص المسئول عن تصوير أجزاء من أسئلة امتحان مادة اللغة الإنجليزية، باستخدام هاتف محمول بلجنة بإدارة أبو حماد التعليمية بمحافظة الشرقية.

وأضاف المتحدث الرسمي، أنه تم الضبط فور قيام الشخص بتصوير أجزاء من الامتحان، حيث وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

كما تم ضبط طالب بإدارة مصر القديمة التعليمية بمحافظة القاهرة خلال قيامه بالغش الإلكتروني، باستخدام هاتف محمول وتصوير أجزاء من أسئلة امتحان مادة اللغة الإنجليزية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.