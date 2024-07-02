زي النهارده.. بريطانيا تصدر قرارا يمنع تشغيل الأطفال.. وفرنسا تجري أول تجربة نووية رسمية لها

تمتلئ صفحات التاريخ منذ قرون وحتى العصر الحديث، بالأحداث التي وقعت في مثل هذا اليوم، الثاني من يوليو، والذي صادف العديد من المناسبات الاجتماعية والسياسية المهمة.

ونستعرض في السطور التالية، مجموعة من الأحداث المهمة والمميزة التي شهدتها العديد من دول العالم في مثل هذا اليوم، ومن أبرزها:

1819 - بريطانيا تصدر قرار يمنع تشغيل الأطفال.

1881 - «تشارلز غيتو» يطلق النار على الرئيس الأمريكي جيمس جارفيلد، وأدى هذا الحادث لوفاته في 19 سبتمبر.

1964 - الرئيس الأمريكي ليندون جونسون يوقع على قانوني الحقوق المدنية والحقوق السياسية، ويعتبر قانون الحقوق المدنية أحد أهم القوانين في تاريخ الولايات المتحدة بالنسبة لنضال الزنوج من أجل الحصول على حقوقهم كاملة كمواطنين في الدولة الأمريكية.

1966 - فرنسا تجري أول تجربة نووية رسمية لها وذلك بتفجير قنبلة في المحيط الهادي.

1990 - تزاحم داخل نفق المعيصم بإحدى مناسك الحج يؤدي إلى انهياره ووفاة 1426 حاج.

1992 - تعيين علي كافي رئيسًا للجزائر وذلك بعد اغتيال محمد بوضياف.

1994 - مقتل لاعب المنتخب الكولومبي لكرة القدم أندريس إسكوبار بعد إطلاق 12 رصاصة على جسده من قبل المافيا الكولومبية في مدينة مدلين في كولومبيا وذلك بعد تسجيله هدف بالخطأ في مرماه، مما تسبب بخروج منتخبه من كأس العالم لكرة القدم 1994 في الولايات المتحدة.

2000 - اختيار فيسينتي فوكس رئيسًا للمكسيك، ليكون أول مكسيكي يعتلي هذا المنصب من حزب معارض منذ أكثر من 70 سنة.

2002 - ستيف فوسيت يصبح أول من يقوم بالدوران حول الأرض دون توقف لوحده بمنطاد هوائي.

2018 - العثور على اثني عشر فتًا ومدربهم في كهف ثام لوانغ في تايلندا، بعد تسعة أيام من اعتبارهم مفقودين، وانطلاق عملية إنقاذ موسعة لهم دامت 8 أيام.

2019 - كسوف كلي للشمس في منطقة جنوب المحيط الهادي، استمر لمدة 4 دقائق و32 ثانية.

2022 - فرض حالة الطوارئ في منطقة قرقل باغستان في أوزبكستان بعد اندلاع احتجاجات ضد مُقترح لتعديلات دستورية تحد من الحكم الذاتي للمنطقة.