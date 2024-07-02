الثانوية العامة 2024.. وكيل "تعليم كفر الشيخ" يطمئن على سير الامتحانات باللجان

تفقد محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، محيط لجان الثانوية العامة بمدينة كفر الشيخ، للاطمنئان على سير الامتحانات في مادة اللغة الإنجليزية.

واستقبلت 76 لجنة بـ12 إدارة تعليمية بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، 25590 طالبا وطالبة بالثانوية العامة، لأداء امتحان مادة اللغة الإنجليزية، ضمن المواد الأساسية والمضافة للمجموع، وقد أدى الطلاب الامتحان عقب أجازة عيد الأضحى في 4 مواد مضافة للمجموع" اللغة العربية واللغة الفرنسية والتاريخ والفيزياء"، في ظل توفير الأجواء المناسبة لأداء الامتحان بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وتابع محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، توزيع الأسئلة من مركز التوزيع غرب المدينة، فجر اليوم الثلاثاء، لحين وصول صناديق الأسئلة للجان الـ76، إضافة لأعمال تطهير وتعقيم اللجان قبل وبعد أداء الطلاب الإمتحانات، إضافة لمتابعة أعمال الامتحانات من الغرفة الرئيسية بالمديرية، والتواصل بالغرف الفرعية بـ12 إدارة تعليمية.