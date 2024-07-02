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الثلاثاء 02 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الثانوية العامة 2024.. وكيل "تعليم كفر الشيخ" يطمئن على سير الامتحانات باللجان

طلبة الثانوية العامة
طلبة الثانوية العامة بكفر الشيخ في مراجعة ليلة الامتحان
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تفقد محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، محيط لجان الثانوية العامة بمدينة كفر الشيخ، للاطمنئان على سير الامتحانات في مادة اللغة الإنجليزية.

واستقبلت 76 لجنة بـ12 إدارة تعليمية بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، 25590 طالبا وطالبة بالثانوية العامة، لأداء امتحان مادة اللغة الإنجليزية، ضمن المواد الأساسية والمضافة للمجموع، وقد أدى الطلاب الامتحان عقب أجازة عيد الأضحى في 4 مواد مضافة للمجموع" اللغة العربية واللغة الفرنسية والتاريخ والفيزياء"، في ظل توفير الأجواء المناسبة لأداء الامتحان بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وتابع محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، توزيع الأسئلة من مركز التوزيع غرب المدينة، فجر اليوم الثلاثاء، لحين وصول صناديق الأسئلة للجان الـ76، إضافة لأعمال تطهير وتعقيم اللجان قبل وبعد أداء الطلاب الإمتحانات، إضافة لمتابعة أعمال الامتحانات من الغرفة الرئيسية بالمديرية، والتواصل بالغرف الفرعية بـ12 إدارة تعليمية.

25 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة بكفر الشيخ امتحان اللغة الانجليزية للثانويةالعامة اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ امتحان مادة اللغة الإنجليزية محافظة كفر الشيخ