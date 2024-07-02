بالفيديو.. الأرصاد: ارتفاع في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع الجاري

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك ارتفاعًا في قيم درجات الحرارة بمعدل من 2 إلى 3 درجات حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وأضافت "منار" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، أن درجة الحرارة المتوقعة اليوم 37 وتصل إلى 38 درجة يوم الجمعة، موضحة أن المناطق الساحلية تكون درجة حرارتها منخفضة وتسجل نحو 32 درجة.

وتابعت، أن نسبة الرطوبة تتجاوز 90% بالمناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، وتتجاوز 80% بالقاهرة وتعمل على الإحساس بزيادة الحرارة بنحو 3 درجات.

وأردفت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه سيكون هناك تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة التي تحجب جزءا من أشعة الشمس في الصباح فتعمل على تلطيف الأجواء، موضحة أنه مع تقدم ساعات النهار تبدأ هذه السحب تتلاشى تماما ويكون هناك زيادة في فترات سطوع أشعة الشمس.